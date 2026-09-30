Трамп подписал указ о создании онлайн-портала госуслуг США 30.09.2026, 3:09

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Сайт представляет собой «единую точку доступа» к информации или услугам федерального правительства.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании единого ИИ-портала для государственных услуг в стране America.gov. Об этом сообщил Белый дом.

«Это безопасная, интеллектуальная и ориентированная на предоставление услуг единая точка входа, через которую человек может войти в систему, общаться на простом языке, получать точные ответы и — где это дозволено и технически возможно — совершать государственные транзакции», — сообщила администрация Трампа.

Глава государства уже запустил портал и обязал федеральные ведомства подключиться к нему.

«Подобные инновации в государственном управлении — это лишь превью того, что возможно со сверхинтеллектом (так Трамп называет ИИ. — Прим.)», — сказал Трамп (цитата по The Washington Post).

По его словам, портал позволит не «пробираться сквозь бесконечный лабиринт десятков тысяч ужасных правительственных веб-сайтов».

Axios пишет, что сейчас сервис представляет собой ИИ-чат, через который можно «задать любой вопрос» и получать информацию с федресурсов без самостоятельного поиска. Его цель — помочь выполнять «распространенные задачи», например, подать заявление на паспорт или зарегистрироваться в программе Medicare.

Проект возглавляет сооснователь Airbnb Джо Геббиа — главный дизайнер правительства США. По его словам, с 2027-го сайт перейдет «от ответов к действиям».

Геббиа входит в советы директоров Airbnb и Tesla и занимает 420-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $8,9 млрд.

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