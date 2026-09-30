От Opel до BMW: какие машины белорусы берут в лизинг 30.09.2026, 2:43

Спросом пользуются и бюджетные седаны, и премиальные кроссоверы.

Белорусы стали чаще брать автомобили в лизинг. Обычно выбирают машины в районе 30–50 тыс. руб., а в месяц платят от 500 рублей. Такими данными поделилась лизинговая компания WIGO.

В лизинг оформляют автомобили разных классов и годов выпуска: от бюджетных седанов до вместительных семейных моделей и премиальных европейских машин.

«Мы видим, что все чаще лизинг рассматривают для приобретения автомобиля с пробегом. <…> При этом некоторые автомобили находятся в таком состоянии, что визуально их легко принять за новые. Для покупателя это возможность выбрать более дорогую или хорошо оснащенную машину и выплачивать сумму с учетом своих финансовых возможностей», – отмечают в WIGO.

Немецкие автомобили традиционно пользуются высоким спросом у белорусских автомобилистов. На первом месте по популярности – Volkswagen Passat. Например, вариант 2011 года в черном цвете с механической коробкой передач и пробегом 207 тыс. км стоит около 29,6 тыс., а ориентировочный платеж по лизингу составляет 1,091 тыс. в месяц. Volkswagen Passat 2020 года с дизельным двигателем объемом 1,6 литра, автоматической коробкой и 187,376 тыс. км пробега обойдется в 59,519, ежемесячный платеж – около 1,8 тыс.

Второе место в рейтинге – у Opel Astra. Около 38 тыс. можно отдать за вариант 2019 года: бензиновый двигатель, механическая коробка и 193 тыс. км пробега. Ежемесячный платеж выходит примерно 1,4.

Третье место занимает Renault Megane Scenic. Модель 2010 года белого цвета с пробегом 362,309 км обойдется в 21,19, ежемесячный платеж – около 639 руб.

На четвертом месте находится Opel Vectra – вариант для тех, кто ищет относительно недорогую машину, которую будет легко обслуживать. Например, авто 2008 года с пробегом 354,055 км около 17,43 тыс., а платеж по лизингу составит примерно 558 в месяц.

Замыкает пятерку лидеров премиальный кроссовер BMW X5. Модель 2005 года с пробегом 116 тыс. км обойдется в 45,307, а платеж в месяц будет примерно 1588.

Также в топе – Volkswagen Golf, Ford Mondeo и Mazda 6. Следом идет BMW 525, а завершает рейтинг Volkswagen Touareg.

И хотя белорусы больше предпочитают европейские автомобили, спрос на «японцев» тоже есть. Когда на «вторичке» появляются интересные автомобили, их быстро оформляют в лизинг.

Размер платежа зависит от условий финансирования, срока и первоначального взноса. Так, WIGO предлагает оформить автомобиль стоимостью до 70 тыс. рублей в лизинг на срок от 12 до 72 месяцев. Возраст автомобиля при этом не ограничен.

Для оформления потребуется паспорт или водительское удостоверение, либо вид на жительство. Официальное трудоустройство, справка о доходах, КАСКО не требуются.

Первоначальный взнос – от 15%, в некоторых случаях возможно оформление и вовсе без аванса. Решение принимается в день обращения и почти всегда положительно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com