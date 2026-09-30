Для Путина на Урале построили «бункер Судного дня» 30.09.2026, 1:52

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На случай ядерной войны.

На севере Свердловской области обустроили секретный объект под кодовым названием «Грот» (объект 1335), который спрятан внутри горы Косьвинский Камень, состоящей из пород, пропускающих необходимые для связи радиоволны определенных частот. Информацию об этом получили исследователи Центра «Досье», Danwatch и The Sunday Times, изучившие документы о строительстве и оснащении этого огромного бункера, а также данные из открытых источников и сообщения связанных с объектом людей. «Грот, согласно полученным данным, — это ключевой узел модернизированной властями системы резервного управления стратегическими ядерными силами «Периметр», известной на Западе как Dead Hand («Мертвая рука»).

Президент Владимир Путин подписал секретный указ о строительстве нового управляющего звена системы в мае 2005 года, рассказал генерал-майор в отставке Виктор Халин, который участвовал в создании «Периметра» в 1970-х годах, а в 2005-2010 возглавлял его модернизацию. К 2010 году новую систему испытали и отправили на «Грот». Рядом с горой к 2020 году был возведен военный городок (Кытлым). Сам стратегический объект, который должен в автоматическом режиме запустить ответный ядерный удар в случае уничтожения руководства страны, располагается внутри горы и включает подземные помещения и тоннели, радиоцентры, системы связи и жизнеобеспечения, а также саму аппаратуру управления стратегическими ядерными силами.

Халин пояснял, что российское руководство благодаря объекту 1335 получило инструмент «реализации возмездия как в автоматизированном, так и в автоматическом режиме», то есть без участия людей при принятии окончательного решения. Для сравнения: в советском «Периметре» последнее «нажатие на кнопку» оставалось за дежурными офицерами, а не за машиной. Как следует из изученных документов, доказательств того, что система работала в полностью автоматическом режиме, нет.

Кремль считает «Грот» «стабилизирующим элементом» — тем, что дает руководителям России «больше уверенности и времени», считает американский эксперт по ядерному нераспространению профессор Стэнфордского университета Джеффри Льюис. «Они делают это не потому, что они какие-то карикатурные злодеи. Они так поступают, потому что в глубине души чувствуют себя неуверенно. Что США могут сделать с Путиным то, что сделали с лидером Ирана», — заявил он.

Согласно изученным документам госзакупок, для объекта, который начал строиться еще в 1982 году, поставили 22 тыс. тонн стали и 56 тыс. тонн цемента. По подсчетам, из такого количества материалов можно было изготовить столько бетона, что хватило бы для сооружения двух крупных современных станций Московского метро вместе с прилегающими тоннелями.

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