Психологи назвали главный урок осени 30.09.2026, 4:36

Это время года становится тренировкой принятия перемен.

Осень может стать хорошим напоминанием о том, как принимать перемены, отпускать прошлое и ценить то, что происходит с нами сейчас, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Перемены редко происходят за один день. Природа показывает это на примере деревьев: листья сначала постепенно меняют цвет, и лишь затем опадают. Человеку, считают авторы, тоже не всегда нужно заставлять себя быстро забывать разочарования, завершать отношения или решать, каким будет следующий этап жизни.

«Отпускание требует времени», — отмечает автор.

При этом принятие нового не означает отказ от прошлого. Можно скучать по длинным летним вечерам и одновременно радоваться прохладному осеннему воздуху. Оба чувства могут существовать одновременно.

Психологи также советуют обращать внимание не только на то, что не получилось за год, но и на то, что помогало справляться с трудностями. Разговор с близким человеком, привычный распорядок или даже обычная прогулка могут напомнить, на что мы способны опереться в непростые периоды.

Еще один урок осени — разрешить себе замедлиться. Более ранние вечера дают возможность провести время дома, почитать книгу или встретиться с другом без ощущения, что нужно постоянно куда-то спешить.

«Мы не можем заставить сезон длиться вечно», — пишут авторы. Остается только замечать происходящее, ценить его, пока оно рядом, и доверять себе в том, что будет дальше.

Осень в этом смысле становится не просто временем года, а естественной тренировкой принятия перемен.

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