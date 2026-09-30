Украина атаковала стратегические объекты в Ростовской области РФ 3 30.09.2026, 8:18

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

В шести районах вспыхнули пожары.

В ночь на 30 сентября Силы обороны Украины атаковали стратегические объекты в Ростовской области России. Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей и мессенджеров.

Ночью 30 сентября в разных районах Ростовской области активно работала российская ПВО. Сообщается о взрывах в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском.

Подробности атаки украинских БпЛА уточняются. По предварительной информации, есть возгорания.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что в ночь на 30 сентября Силы обороны Украины нанесли воздушные удары по объектам в этом регионе. Больше он никакой информации общественности не предоставил, добавив только, что сегодня ночью российская ПВО в небе над Ростовской областью якобы сбила более 30 украинских БпЛА.

В Ростовской области России располагаются многочисленные военные и стратегические объекты, и ВСУ их постоянно атакуют. Например, возле Каменск-Шахтинского находится комбинат «Атлас» Росрезерва, который является важным звеном логистического обеспечения российской армии. Это предприятие хранит и распределяет топливо, а также горюче-смазочные материалы. ВСУ уже несколько раз наносили по нему удары.

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