Россия понесла рекордные суточные потери с начала войны 3 30.09.2026, 8:58

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Разведка Британии раскрыла детали.

В ходе войны против Украины 27 сентября российские оккупанты понесли рекордные суточные потери с начала войны.

Об этом говорится в отчете британской разведки. Аналитики отметили, что в тот день оккупанты потеряли 2090 человек убитыми и ранеными. «Это самый высокий суточный показатель за все время российско-украинской войны», – констатировали аналитики Минобороны Великобритании.

Они отметили, что в целом это лишь четвертый случай, когда суточные потери российской армии превышали 2000 человек. Три предыдущих рекорда были зафиксированы еще в 2024 году.

Британские аналитики подчеркнули, что уровень потерь россиян остается стабильно высоким еще с лета и обусловлен тем, что Кремль продолжает пытаться наступать в районе «пояса крепостей» в Донецкой области, в частности в районе Доброполья.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Россия теряет в Украине 40 тыс. убитыми или тяжело ранеными военнослужащими ежемесячно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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