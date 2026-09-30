Россия понесла рекордные суточные потери с начала войны

Россия понесла рекордные суточные потери с начала войны3
- 30.09.2026, 8:58
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Разведка Британии раскрыла детали.
В ходе войны против Украины 27 сентября российские оккупанты понесли рекордные суточные потери с начала войны.
Об этом говорится в отчете британской разведки. Аналитики отметили, что в тот день оккупанты потеряли 2090 человек убитыми и ранеными. «Это самый высокий суточный показатель за все время российско-украинской войны», – констатировали аналитики Минобороны Великобритании.
Они отметили, что в целом это лишь четвертый случай, когда суточные потери российской армии превышали 2000 человек. Три предыдущих рекорда были зафиксированы еще в 2024 году.
Британские аналитики подчеркнули, что уровень потерь россиян остается стабильно высоким еще с лета и обусловлен тем, что Кремль продолжает пытаться наступать в районе «пояса крепостей» в Донецкой области, в частности в районе Доброполья.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Россия теряет в Украине 40 тыс. убитыми или тяжело ранеными военнослужащими ежемесячно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.