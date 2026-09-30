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Бельгия передаст Украине три истребителя F-16

  • 30.09.2026, 9:27
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16

Украина также получит боеприпасы и новую систему противовоздушной обороны NASAMS.

Украина договорилась с Бельгией о передаче Киеву трех истребителей F-16 до конца 2026 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 сентября.

«Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре. Уже получили срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности из Испании», - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Барта де Вевера и правительство Бельгии «за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары».

«Когда Россия с каждым днем усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей», - подчеркнул украинский президент.

Западные истребители - важная часть системы противовоздушной обороны Украины в условиях продолжающейся военной агрессии РФ, и потеря каждого F-16 - чувствительна для Киева.

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