Бельгия передаст Украине три истребителя F-16
- 30.09.2026, 9:27
Украина также получит боеприпасы и новую систему противовоздушной обороны NASAMS.
Украина договорилась с Бельгией о передаче Киеву трех истребителей F-16 до конца 2026 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 сентября.
«Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре. Уже получили срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности из Испании», - написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Барта де Вевера и правительство Бельгии «за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары».
«Когда Россия с каждым днем усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей», - подчеркнул украинский президент.
Западные истребители - важная часть системы противовоздушной обороны Украины в условиях продолжающейся военной агрессии РФ, и потеря каждого F-16 - чувствительна для Киева.