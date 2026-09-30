Axios: Переговоры США и Ирана зашли в тупик 6 30.09.2026, 9:23

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Риск возобновления боевых действий растет.

Попытки катарских дипломатов организовать на этой неделе посредством переговоров прорыв в отношениях между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик. Ни одна из сторон конфликта не проявила готовности пойти на взаимные уступки, сообщает Axios.

По данным СМИ, в понедельник в Нью-Йорке катарский дипломат Али аль-Тавади провел многочасовые переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и его делегацией. По данным осведомленного источника, стороны подробно рассмотрели двухстраничный компромиссный проект, подготовленный Дохой.

Другие осведомленные собеседники отмечают, что инициатива Катара была направлена на согласование ключевых требований обоих государств: требования Тегерана об отмене американской морской блокады и требования Вашингтона об ограничениях иранской ядерной программы.

В тот же вечер аль-Тавади прибыл в Вашингтон, где встретился со спецпосланником Трампа Джаредом Кушнером и другими официальными лицами США, к которым ненадолго присоединился и вице-президент Вэнс.

Еще утром в Белом доме рассчитывали на сдвиг. Американские чиновники сообщили ряду СМИ, в частности Axios, что диалог носил «позитивный и конструктивный» характер, а Тегеран якобы «проявил гибкость в ядерных вопросах».

Более того, чиновники уверяли, что Трамп готов ослабить санкционное давление и разблокировать иранские активы в обмен на четкие шаги по свертыванию ядерной программы.

Однако через несколько часов, когда представители Катара все еще находились в Белом доме, Трамп заявил в соцсетях, что не делал Ирану никаких предложений.

В итоге один из источников констатировал отсутствие существенного прогресса в переговорах в понедельник:

«Ситуация зашла в тупик. Иранцы требуют того, на что США не могут согласиться, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссе».

Параллельно другие региональные посредники, в частности Пакистан и Египет, убеждали Иран пойти на ядерный компромисс. Впрочем, по данным другого осведомленного источника, в Тегеране ответили, что будут обсуждать это только после возвращения США к июньскому меморандуму о взаимопонимании.

По данным Axios, тупик в переговорах лишь усиливает убежденность обеих сторон в неизбежности возобновления военного противостояния.

Американские чиновники предполагают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении масштабных боевых действий уже после промежуточных выборов.

В то же время двое собеседников отметили, что катарские дипломаты не будут прекращать попытки найти решение, несмотря на растущее разочарование позициями обеих сторон конфликта.

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