Валерий Карбалевич: Лукашенко не доверяет своему окружению 2 30.09.2026, 10:18

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Валерий Карбалевич

Назначение Муравейко стало важным сигналом.

Назначение Павла Муравейко заместителем главы администрации Лукашенко означает усиление контроля над силовыми структурами, прежде всего над армией. Ведь Лукашенко не доверяет своему окружению, силовикам. И это недоверие он стремится компенсировать тотальным контролем, пишет на «Радые Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Противоречивое объяснение

28 сентября Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко заместителем главы свой администрации. Ранее он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны.

Из объяснений Лукашенко следует, что новый назначенец будет контролировать работу армии, в целом силового сектора. То есть это новая должность в администрации, которой раньше не было. И создана она специально под Муравейко.

Комментарии самого Лукашенко относительно этого кадрового решения, как обычно, довольно противоречивы. Мол, он назначил Муравейко на упомянутую должность, «чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в Вооруженных силах».

Но какую альтернативную точку зрения на состояние армии может представить человек, который только что занимал вторую по значимости должность в этой же армии? Для настоящей альтернативы нужен был бы кто-то со стороны, из другого ведомства.

Еще Лукашенко заявил:

«Много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее: «Лукашенко поддался силовикам, назначил в администрацию бывшего начальника Генерального штаба». Это связано с усилением некоего там силового компонента. Если кому-то выгодно так говорить и рассуждать — пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление этого компонента — силового сектора и направления нашей страны, — это естественно».

То есть сначала Лукашенко называет повышение административного веса силовиков в госаппарате «спекуляцией», а затем сам подтверждает эту версию, мол, так и есть.

Чиновник на случай аврала

Кстати, назначение силовиков на руководящие должности в АП — явление не последних лет, а давняя традиция. В разное время руководителями администрации были люди в погонах: Урал Латыпов, Виктор Шейман, Геннадий Невыглас, Владимир Макей, Игорь Сергеенко. А заместителями главы АП работали силовики Владимир Заметалин, Юрий Сиваков, Станислав Князев.

В системе, где наиболее востребована исполнительская дисциплина, а не инициатива или креативность, люди в погонах априори имеют преимущество.

В биографии Павла Муравейко есть интересный эпизод. Его назначение на должность начальника Генштаба в мае 2024 года произошло при несколько необычных обстоятельствах. Его предшественник Виктор Гулевич официально был уволен с военной службы в запас по возрасту. Однако 54 года — это совсем небольшой возраст для военного такого уровня.

Тот факт, что указ об освобождении Гулевича появился 10 мая 2024 года, сразу после того, как Александр Лукашенко вернулся из России, где встречался с Владимиром Путиным, спровоцировал разные конспирологические версии.

В любом случае выглядит так, что назначение Муравейко на должность начальника Генштаба произошло в ситуации аврала. Почему карьера именно этого военного пошла в гору именно в момент, когда понадобилась срочная замена Гулевичу, и выбор Лукашенко пал именно на него?

Скандальные заявления Муравейко

Все независимые медиа обратили внимание, что Павел Муравейко известен скандальными заявлениями. Например, он говорил, что Беларусь имеет право силой прорубить коридор через Литву к морю, намекал на возможность прорыва Сувалкского коридора, угрожал соседним странам ядерным оружием, обвинял Запад в подготовке к войне и прочее.

Эти заявления создали образ Муравейко как радикала, «ястреба», человека крайних взглядов. В целом он вел себя как политический деятель, публичный политик. Возможно, здесь дало о себе знать первоначальное военное образование. Он окончил Минское военно-политическое училище, которое готовило политруков.

Однако стоит обратить внимание, что свои скандальные заявления Муравейко делал, когда занимал должность заместителя госсекретаря Совета безопасности. А вот став начальником Генштаба, вдруг замолчал. Поэтому можно сказать, что его радикализм — не столько демонстрация идейно-политической позиции, сколько способ достижения высоких должностей, средство делать служебную карьеру.

Он хорошо понял, что Лукашенко нравятся чиновники, которые бегут впереди паровоза в исполнении его приказов, даже намерений, угадывают его потаенные настроения, подсознательные мысли. И чтобы выслужиться, стать крупным начальником, нужно громко кричать то, на что вождь только намекает. В фаворе чиновники, пропагандисты, которые сильнее других ругают врагов Лукашенко, прославляют его мудрую политику. А Муравейко очень хотел сделать карьеру и этого не скрывал.

Недоверие и дополнительный контроль

В чем смысл этого кадрового назначения, какие задачи хочет решить Лукашенко? Прежде всего, это свидетельствует о его тотальном недоверии к своему окружению, силовикам. Принимая решение о назначении нового заместителя главы администрации, Лукашенко отметил, что кандидатуру Муравейко на эту должность ему никто не рекомендовал, это было его личное предложение и решение, частично неожиданное как для нынешнего руководства администрации, так и для Госсекретариата Совета безопасности.

Стоит вспомнить, что в прошлом году Александр Лукашенко выражал недовольство кадровыми предложениями, которые делал глава администрации Дмитрий Крутой, даже предлагал создать некую комиссию для подбора чиновников на важные должности. Также напомню, что проверка готовности воинских подразделений проводилась через голову военного руководства.

Лукашенко не доверяет никому. Это было заметно и раньше. Но период «поздней автократии» обостряет эту проблему. Выступая на форуме во время празднования Дня народного единства, Лукашенко заявил, что не видит никого, кому можно было бы доверить власть. Тяжелая судьба незаменимого вождя.

Так вот, тотальное недоверие можно компенсировать тотальным контролем. Назначением Муравейко на должность, предусматривающую слежение за военными, Лукашенко создает еще одну ступень дополнительного контроля силовых структур. И не скрывает этого. Назначая Владимира Белого новым руководителем Генерального штаба Вооруженных сил, Лукашенко отметил, что тот будет постоянно находиться в поле зрения не только Государственного секретаря Совета безопасности, но и заместителя главы АП.

Но наличие многочисленных служб контроля означает перекрещивание функций разных ведомств, дублирование полномочий. Это не делает государственный аппарат более эффективным. Контрольные институции не имеют легитимных процедур саморегуляции, они выполняют только личные приказы властителя. Ради укрепления его власти они, собственно, и создаются.

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