BBC: Решатся ли Лукашенко и Путин на прорыв Сувалкского коридора
- 8.09.2025, 12:03
- 2,024
Британский эксперт призывает следить за учениями «Запад-2025».
Крошечную полоску земли между Литвой и Польшей, известную как Сувалкский коридор, военные аналитики часто описывают как «самое уязвимое место» и «самую опасную зону» НАТО, пишет журналист всемирной службы BBC Кагил Касапоглу.
Если Россия и Беларусь применят военную силу для захвата этого коридора, это, вероятно, отрежет страны Балтии — Литву, Латвию и Эстонию — от их европейских союзников по НАТО, а сама зона превратится в критическую «горячую точку».
Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии, генерал Карстен Броер, уверен: члены НАТО должны готовиться к потенциальной атаке России в течение следующих четырех лет.
Этот прогноз он озвучил в комментарии BBC в июне 2025 года.
Что такое Сувалкский коридор
Сувалкский коридор — это 65-километровая полоса земли, которая:
через Литву и Польшу соединяет страны Балтии с остальной Европой;
отделяет союзника России Беларусь от Калининграда — сильно укрепленного российского полуэксклава.
Сувалкский коридор является единственным сухопутным путем для сил НАТО к Литве, Латвии и Эстонии — трём странам, которые считаются «ахиллесовой пятой» Альянса из-за относительно ограниченного военного потенциала по сравнению с другими членами НАТО.
«В настоящее время единственный путь, по которому Калининград напрямую соединен с Россией, — воздушный, через Финский залив к Санкт-Петербургу. Поэтому Сувалкский коридор — ближайшая точка, которая может создать сухопутный коридор между Калининградом и (союзником России — ред.) Беларусью», — объясняет Майки Кей, ведущий программы BBC Security Brief, бывший пилот Британской армии и военный стратег.
Калининградскую область и Сувалкский коридор считают потенциально опасными зонами, так как именно через них Россия может попытаться блокировать страны Балтии: с одной стороны — с моря, с другой — по суше.
В то же время Сувалкский коридор — это леса, холмы и озера, что затрудняет проведение масштабных военных операций и может сделать оборону более успешной, чем нападение.
«Перекресток стратегических интересов НАТО и России»
Стратегическое расположение Сувалкского коридора делает его крайне важным для оборонной позиции НАТО в Центральной и Восточной Европе.
Профессор Дариуш Кожеравский, член кафедры национальной безопасности Ягеллонского университета в Польше, описывает эту зону как «чувствительный регион на перекрестке стратегических интересов НАТО и России».
В декабре 2015 года, после аннексии Крыма Россией, тогдашний командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес на брифинге в Пентагоне обратил внимание на уязвимость Сувалкского коридора, в частности, отметив рост числа «внезапных учений России».
В отчете 2018 года под названием «Безопасность Сувалкского коридора: стратегия, государственное управление, сдерживание и оборона» генерал Ходжес назвал эту зону «горячей точкой» и предложил практические меры по укреплению присутствия и возможностей НАТО в регионе.
«Для Польши Сувалкский коридор также крайне важен с политической, экономической и военной точек зрения», — добавляет профессор Кожеравский.
Хорошо развитая дорожная и железнодорожная инфраструктура позволяет вести активную торговлю, а также имеет большое значение для военной логистики.
«В мирное время Сувалкский коридор позволяет перемещать военных, технику и боеприпасы на территории Литвы, Латвии и Эстонии, поддерживать охрану границ, где силы НАТО размещены на ротационной основе, а также проводить совместные учения. В военное время коридор позволит предоставлять гуманитарную поддержку странам Балтии», — объясняет профессор Кожеравский.
Можно ли снизить угрозу?
Эстония, Латвия и Литва пытаются укрепить свою наиболее уязвимую с военной точки зрения территорию на восточном фланге НАТО. В частности, началось строительство противотанковых рвов в рамках совместной инициативы «Балтийская линия обороны».
Польша реализует аналогичный проект под названием «Восточный щит» для укрепления своих восточных границ с Беларусью и Калининградом. Речь идет о строительстве барьеров, ограждений и военных объектов, которое, как ожидается, завершится к 2028 году.
В апреле 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал «Восточный щит» и «Балтийскую линию обороны» флагманскими проектами совместной безопасности.
В 2025 году Польша планирует потратить более 4,7% своего бюджета на оборону — это самая высокая доля в НАТО. Литва увеличила свои расходы на оборону с 3% до 5% на период с 2026 по 2030 годы.
Профессор Кожеравский подчеркивает, что этого недостаточно: «Для поддержания и развития военного потенциала на восточном фланге НАТО, включая регион Сувалкского коридора, необходимо периодически проводить крупные многонациональные учения с участием государств-членов Альянса и высшего командования НАТО».
Готова ли Россия начать атаку?
Хотя военные аналитики соглашаются, что Россия представляет угрозу, нападение на Сувалкский коридор пока считают маловероятным.
«Россия имеет агрессивные амбиции относительно северо-восточного фланга НАТО, но пока продолжается война в Украине, вероятность нападения России на страны Балтии, Польшу, Финляндию, Швецию и другие европейские страны остаётся низкой», — считает Юстина Готковская, заместитель директора Центра восточных исследований (OSW) и глава Департамента безопасности и обороны.
«Если война в Украине завершится в пользу России, она может быть готова бросить вызов и странам НАТО и начать вооружённое конвенциональное нападение на страны Балтии, Польшу, Финляндию и другие страны региона», — добавляет Готковская.
По данным ТСН и сайта военной аналитики Tochnyi, спутниковые снимки показывают, что Россия разрабатывает крупный объект радиоэлектронной разведки (SIGINT) в Калининградском анклаве для расширения возможностей электронного наблюдения у восточного фланга НАТО.
«Россия сможет контролировать тактические передачи, радиолокационные сети и даже элементы гражданской инфраструктуры по всему Альянсу», — сообщал Tochnyi в августе 2025 года.
Между тем Беларусь и Россия продолжают готовиться к военным учениям «Запад 2025» у границы с НАТО.
Ведущий программы BBC Security Brief, бывший пилот Британской армии и военный стратег Майки Кей предупреждает: эти учения могут скрывать наращивание военных усилий России, как это было перед аннексией Крыма в 2014 году и вторжением в Украину в 2022 году.
Он также добавляет, что нет уверенности в том, что «США поддержат любую реакцию в рамках НАТО на любую агрессию со стороны Путина».