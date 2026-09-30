«А потом говорят — рожайте, женщины»3
- 30.09.2026, 9:32
- 3,800
Белоруска с младенцем сходила к врачу и хочет, чтобы ее услышал Минздрав.
Белоруска пришла с месячным ребенком на сдачу крови в амбулаторию Ждановичей под Минском и не обнаружила там пеленальный столик. Свое возмущение она выразила в видео в TikTok — призвала, чтобы ее услышал Минздрав. Ролик собрал свыше 140 тысяч просмотров и сотни комментариев, пишет «Зеркало».
«Я хочу сейчас, чтоб меня сейчас услышало Министерство здравоохранения, до которого я не могу дозвониться, и обратило внимание на амбулаторию Ждановичи, а именно на детское отделение и где сдают кровь», — рассказала молодая мать.
По словам женщины, она пришла с месячным ребенком на первый прием в поликлинику. К работе педиатра у нее претензий не возникло, однако проблемы начались, когда понадобилось сдать кровь. Так, в процедурном кабинете не оказалось пеленального стола, хотя для забора крови ребенка нужно было раздеть: анализ брали из большого пальца ноги.
«Я ребенка раздеваю, сидя на табуретке, на стуле, — у меня все падает на пол», — рассказала она.
@valentaym_valentaymovna ♬ оригинальный звук - Валентина
После процедуры одеть ребенка в кабинете тоже было негде. Женщина пожаловалась, что ей пришлось собрать вещи и вынести раздетого младенца в коридор, однако пеленального стола не оказалось и там. В итоге она одевала на лавочке «перед всеми голого ребенка».
Белоруска рассказала, что с этой амбулаторией у нее уже возникали проблемы во время беременности. По ее словам, наблюдаться там ей пришлось потому, что ее основная поликлиника не ведет беременных, а по месту жительства она относилась к амбулатории в Ждановичах. Тогда, утверждает авторка ролика, в кабинете для сдачи крови не было специального стола.
«Брали на спинке стула: вот так вот на спинку стула ложили руку и берут кровь», — рассказала она.
По ее словам, медработница дважды проколола ей вену и работала без перчаток, а после жалобы примерно через месяц в кабинете появился стол.
Больше всего женщину возмутило отсутствие пеленального стола для новорожденных:
«Вопрос: мне где, мне на полу ребенка этого раздевать? Почему для новорожденных детей нету в поликлинике пеленального стола? В туалетах есть, на заправках есть, в торговых центрах есть. В поликлинике где стол пеленальный, хоть один? В процедурном кабинете где? На коридоре где?»
«Лучше бы заплату врачам увеличили». Что пациенты говорят о проблемах с медициной в стране
Менее чем за сутки ролик посмотрели более 140 тысяч раз, среди почти трех сотен комментариев популярны такие:
«Как мы ходили в 80−90 года в поликлинику и живы остались наши дети?»
«А что тут все недовольные комментаторы не понимают? Пеленальный стол — это база».
«А потом говорят — рожайте, женщины. Сначала наведите порядок в медицине. Детки грудные стоят в очереди вместе с заболевшими, это ужас».
«У нас в Бобруйске в первой поликлинике есть на всех этажах пеленальные столики, жаль, что не везде так».
«У меня трое детей, но с пальчика на ноге кровь не брали никогда, всегда с пальца на руке, впервые такое слышу».
«Одевайте ребенка так, чтоб можно было быстро освободить ножку для укола. А то и ребенок устанет, пока его разденут и оденут, и вы».