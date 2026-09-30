Летевший в Израиль самолет подал код, означающий захват борта 30.09.2026, 9:59

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Иллюстративное фото: Maksim Khen / jetphotos.com

(обновлено) Оказалось, в небе подрались два пилота.

Утренний рейс авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил вынужденную экстренную посадку в Саудовской Аравии после того, как экипаж передал диспетчерам сигнал бедствия о захвате воздушного судна. Причиной международной тревоги стала драка между самими пилотами, сообщает израильский портал Ynet.

На борту лайнера находились 174 пассажира, включая 27 детей. Во время полёта самолёт внезапно перешёл на ручное снижение, развернулся в воздухе и ненадолго передал аварийный код, сигнализирующий о нападении на экипаж или попытке угона.

В Израиле инцидент мгновенно вызвал высочайший уровень тревоги: в воздух экстренно подняли военные истребители, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац собрали срочное оперативное совещание.

Спустя несколько минут напряжённого ожидания службы безопасности прояснили обстановку и объявили отбой тревоги. Выяснилось, что террористической угрозы не было, а сигнал бедствия случайно сработал в ходе потасовки: пилоты разругались прямо в кабине и пустили в ход кулаки. Самолёт перенаправили в ближайший аэропорт саудовского города Табук, где лайнер благополучно приземлился.

Маршрут предположительно захваченного самолета

Скриншот: x.com/flightradar24

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