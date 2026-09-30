Трамп потребовал переименовать ИИ в «суперинтеллект» 8 30.09.2026, 10:17

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США подписал указ.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о замене термина «искусственный интеллект» (Artificial Intelligence, AI) на «суперинтеллект» (Super Intelligence, SI) в официальных документах и коммуникациях власти. «Указ предписывает всем департаментам и ведомствам использовать термины «суперинтеллект» и «SI» в официальной переписке, публичных сообщениях, политических документах и документах, не являющихся законодательными актами, в рамках исполнительной власти, а также отказаться от использования терминов «искусственный интеллект» или «AI», — сообщили в Белом доме.

Согласно указу, помощник президента по вопросам науки и технологий должен подготовить федеральное определение терминов «суперинтеллект» и «SI», которое будет отражать состояние этой технологической области. В Белом доме объяснили замену названия стремлением в полной мере отразить возможности современных технологий. «Название «суперинтеллект» передает истинные возможности разрабатываемых сегодня технологий, открывая новые формы человеческого творчества», — отметили в администрации президента.

Трамп впервые назвал ИИ «суперинтеллектом» в ходе выступления на Генассамблее ООН. Глава Белого дома заявил, что определение «искусственные» для нейросетей некорректно, поскольку они «поразительно» умны. После этого Госдепартамент рекомендовал дипломатам использовать термин «суперинтеллект».

Также накануне, 29 сентября, Трамп подписал с главами Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI и Nvidia соглашение о контроле за безопасностью ИИ. «Каждая компания, обучающая и развертывающая передовые модели, должна иметь надежные внутренние процессы и меры контроля. Это необходимо для обеспечения того, чтобы их технологии вели себя должным образом, а любые проблемы оперативно выявлялись и устранялись», — говорится в документе. Для этого компании договорились внедрить внутренний мониторинг моделей, независимый аудит и комитеты при советах директоров для надзора за системами контроля.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку продвинутого ИИ. Глава SpaceX Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман поддержали его. Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют «крестным отцом» ИИ, предупреждал о катастрофических последствиях создания сверхмощных нейросетей. Трамп, в свою очередь, называл мифом, что ИИ «захватит и уничтожит мир».

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