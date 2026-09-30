Американский фрегат отправили ко дну во время учений 30.09.2026, 10:34

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Его атаковали с моря и воздуха.

Американский фрегат типа Oliver Hazard Perry отправлен на дно. С 17 по 21 сентября у берегов Шотландии проходили американо-британские учения Atlantic Thunder 26, которые завершились практической стрельбой по списанному кораблю. Как пишет ZBiAM, мишенью стал бывший американский фрегат USS Klakring.

Главной задачей учений была проверка действий против надводных целей, устойчивости систем обмена данными и способности разных видов вооруженных сил вести скоординированный огонь. Изначально маневры планировали на 11-22 мая, но по нераскрытым причинам их перенесли на сентябрь.

Учения прошли на британском полигоне MOD Hebrides Range у западного побережья Шотландии. Полигон используется для испытаний и оценки вооружений. Контролируемое воздушное пространство основного участка составляет около 115 тыс. кв. км, а при масштабных мероприятиях может существенно расширяться.

A decommissioned American frigate towed three thousand miles to die off the Hebrides. This is USS Klakring's last voyage, the weapons that broke her, and the damage left inside the hull.



📷 Imagery provided by the Royal Navy. pic.twitter.com/zdxxpAYtnf — UK Defence Journal (@UKDefJournal) September 28, 2026

USS Klakring был восьмым кораблем удлиненной версии Long и 32-м фрегатом этого типа, построенным для ВМС США. Его заложили 19 февраля 1982 года в штате Мэн, спустили на воду 18 сентября того же года, а в состав флота приняли 20 августа 1983-го.

Корабль назвали в честь контр-адмирала Томаса Б. Клакринга, который во время Второй мировой войны командовал подводной лодкой USS Guardfish и трижды был награжден Военно-морским крестом.

Из состава ВМС США фрегат вывели 22 марта 2013 года. После этого он находился на базе хранения списанных кораблей в Филадельфии. 12 августа 2026 года его отбуксировали по реке Делавэр, после чего начался последний переход через Атлантику.

Точные сведения обо всех участниках стрельбы официально не раскрывались. Известно, что в атаке участвовал американский эсминец, который выпустил по фрегату одну ракету, предположительно RIM-174 Standard SM-6. Кроме того, американские источники подтвердили участие двух многоцелевых истребителей F-15E Strike Eagle.

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