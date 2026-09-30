The Guardian: Добровольцы из Китая помогают Украине

The Guardian: Добровольцы из Китая помогают Украине2
- 30.09.2026, 10:43
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В некоторых сферах они – лучшие.
Многие украинские воинские подразделения имеют собственные бренды и публичное присутствие, ведь они конкурируют между собой за финансирование и новых рекрутов. В одном из таких подразделений служат китайские добровольцы, пишет The Guardian.
Командир подразделения, специализирующегося на разведке, попросил не разглашать его название из-за деликатности проекта с китайскими бойцами.
«Это прежде всего ради них самих. Ради их собственной безопасности и безопасности их семей», - сказал командир, известный под позывным Муза.
В частности, Тим, который попросил называть его английским именем, является главным добровольцем в украинском военном подразделении, которое в этом году запустило необычный проект – вербовку солдат из страны, которую считают крупнейшим союзником России, – Китая.
Известно, что китайские власти тщательно следят за своими гражданами. Законодательство страны прямо не запрещает гражданам вступать в ряды иностранных вооруженных сил, однако несколько китайских добровольцев в Украине рассказали, что службы безопасности допрашивали их или их родственников об их деятельности.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая заявил, что ведомство опубликовало ряд предупреждений по вопросам безопасности, «чтобы призвать граждан Китая держаться как можно дальше от зон вооружённого конфликта… и, в частности, избегать участия в военных операциях любой из сторон».
В то же время некоторые опасаются, что китайские солдаты в Украине могут предоставлять Пекину ценную военную разведывательную информацию. В частности, офицер из другой бригады подчеркнул, что «хорошо бы подумал», прежде чем принимать в свои ряды кого-либо из Китая.
Однако Музу это не беспокоит.
«В этой ситуации нам, командирам, и украинскому народу подойдет кто угодно. Ведь людей не хватает», - добавил он.
По его словам, китайцы работают усердно. Основной задачей Тима в подразделении является ремонт дронов. За одну неделю он отремонтировал примерно 10 дронов Mavic и 15 дронов с режимом «от первого лица» (FPV). Муза пошутил, что, учитывая такую работу, «лучше иметь одного китайца, чем 10 украинцев».
Также журналисты рассказали о 36-летнем мужчине из провинции Хубэй в центральной части Китая, который присоединился к подразделению летом. Издание называет его Ваней.
Он отметил, что жизнь в Китае стала «душной». По словам мужчины, решение приехать в Украину «не было внезапным».
«Это был результат многих факторов, накапливавшихся со временем: моей усталости от прежней жизни, моей тоски по демократии и свободе, а также моих взглядов на Украину», - подчеркнул Ваня.
В свою очередь Неро, 37-летний мужчина из провинции Фуцзянь, годами публиковал в сети посты в поддержку Украины, став известным инфлюенсером. Несколько его аккаунтов были удалены; Неро говорит, что это произошло из-за его проукраинских взглядов.
«Я подумал: мир не должен быть таким. Почему я должен страдать или переживать все это только за то, что говорю правду?» - спросил он.
Недавно Неро был проектным менеджером с приличной зарплатой в Китае, однако сейчас он учится на пилота FPV-дронов.
«Я хочу, чтобы люди знали: не все китайцы поддерживают агрессию России. Многие китайцы, как и я, доброжелательны и хотят помочь Украине», - сказал он.