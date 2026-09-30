Reuters назвал лидера в голосовании по кандидатам на пост Генсека ООН 30.09.2026, 10:13

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Новый глава организации приступит к своим обязанностям 1 января 2027 года

29 сентября среди 15 членов Совета Безопасности состоялся неофициальный тайный опрос, уже четвертый по счету, о том, кто должен стать новым Генеральным секретарем ООН, пишет Reuters.

Лидером вновь оказалась Ребекка Гринспан из Коста-Рики.

Она также побеждала в первом и третьем тайном опросе членов Совета Безопасности. Во время второго опроса лидером оказалась постпред Кэролин Родригес-Биркетт, которая сейчас является постоянным представителем Гайаны при ООН.

Новый Генеральный секретарь ООН приступит к своим обязанностям 1 января 2027 года (на пять лет). Генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безапасности. В ходе пробных голосований Совбез определяет кандидата, которого будет рекомендовать Генассамблее для утверждения. Сейчас проходят такие пробные тайные голосования.

На данный момент на пост Генсека ООН претендуют 7 кандидатов. Не исключено, что в дальнейшем в борьбу вступят новые кандидаты. Действующий глава организации Антониу Гутерриш покинет свой пост в конце 2026 года. Он его занимал два срока подряд.

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