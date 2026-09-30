Российские власти готовили убийство Гарри Каспарова и других оппозиционеров 3 30.09.2026, 10:17

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Гарри Каспаров

Покушение должно было произойти в США.

Российские власти несколько месяцев готовили убийства оппозиционеров Гарри Каспарова и Илью Пономарева на территории США. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

Летом 2026 года американские власти предупредили Каспарова, что он стал целью покушения. Как рассказали источники в его окружении, впервые с момента переезда в Нью-Йорк в 2013 году ему выделили охрану. Подготовка убийства Пономарева, по данным издания, зашла ещё дальше.

Американские спецслужбы вышли на группу из пяти человек, которая действовала по заданию Москвы и подыскивала исполнителей для слежки и убийств. Один из завербованных агентов сфотографировал два объекта в Вашингтоне, связанных с Пономаревым: за такую съёмку обещали от 1000 до 1500 долларов. За само убийство предлагали 40 тысяч. Покушение сорвалось, потому что исполнитель передумал и отказался от задания.

Кроме того, планировалось ещё одно убийство, на этот раз в Вильнюсе: жертву собирались подкараулить и зарезать либо поджечь, облив бензином. Имя человека в материалах не названо. Журналисты предполагают, что целью мог быть Владимир Кара-Мурза, но подтверждающих деталей не приводят.

Двое участников группы, как утверждается, заплатили около 200 долларов гражданину США за фотографию адреса, где в Вильнюсе жил российский оппозиционер. По данным El Mundo, с 2024 года группа следила за сооснователем «Форума свободной России» Иваном Тютриным, которого тогда уже охраняли. В последние месяцы полиция снова предупредила его об угрозе. Однако в материалах дела не уточняется, был ли именно он намеченной жертвой в Вильнюсе. За это убийство обещали 25 тысяч долларов.

В списке возможных целей значится и башкирский активист Руслан Габбасов, основатель «Комитета башкирского национального движения за рубежом». В 2025 году он обнаружил на своей машине GPS-трекер, а позже литовская прокуратура раскрыла план его убийства. В апреле 2026 года Delfi сообщало, что в Греции задержали 55-летнего мужчину по подозрению в подготовке двойного убийства в Литве; одной из жертв мог быть Габбасов, а он сам подтверждал, что литовские спецслужбы предотвратили покушение.

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