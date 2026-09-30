Белорус посветил на больничный ультрафиолетовым фонариком и удивился 16 30.09.2026, 9:45

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Увиденное объяснили в Министерстве финансов.

«Я, конечно, понимаю, что я не первый, кто узнал, что тут змейка. Но я не знал, решил вот посветить», — с таким интересным открытием, связанным с нашими больничными листами, обратился в чат-бот редакции Onlíner читатель Максим. «А мы тоже не знали — или не обращали внимания. И после замечания Максима решили поинтересоваться, что за пресмыкающееся на наших бюллетенях и чем еще в Беларуси их защищают», — пишет издание.

Показалось логичным адресовать эти вопросы в Министерство здравоохранения, однако в ведомстве проинформировали, что изготовлением бланков листков нетрудоспособности занимаются вовсе не они, а Министерство финансов. Неожиданно, хотя, если подумать, логично: в Минфине есть департамент по ценным бумагам.

Примерно такими рассуждениями, кстати, руководствовался и Максим, когда решил изучить листок внимательно:

— Вспомнил, что защитные изображения есть на денежных знаках, в паспорте, на талончиках наземного транспорта и даже на упаковке сливочного масла. Подумал, что и на больничном должно что-то такое быть — это же документ строгой отчетности. А ультрафиолетовый фонарик у меня давно: куплен для развлечений — светить на камушки, когда с дочкой в песочнице играли.

«Их печатают до 7 миллионов в год»

Как сообщили Onlíner в департаменте, бланки листков нетрудоспособности печатают на УП «Бумажная фабрика» Гознака в Борисове. Тираж больничных — от 5 до 7 миллионов экземпляров в год.

Заказывает бюллетени Минздрав, а саму форму листка нетрудоспособности определяет постановление Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года №1/1 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности». Дизайн листка нетрудоспособности, который выдают сейчас, разработан на фабрике по согласованию с Минздравом в 2019 году.

— Для печати бланков листков нетрудоспособности используется документная бумага с двухтоновым водяным знаком «чаша со змеей» и защитными волокнами, светящимися в ультрафиолетовом излучении, — уточнили в Минфине. — В бланке также используются:

защитная нумерационная краска, светящаяся в УФ-излучении,

невидимые изображения защитной сетки и чаши со змеей, светящиеся в УФ-излучении,

другие элементы и средства защиты от подделки.

Добавим, что чаша, обвитая змеей, — это сосуд Гигиеи, древний медицинский символ. В древнегреческой мифологии по змее и чаше можно было определить богиню здоровья Гигиею, от имени которой произошло современное слово «гигиена».

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