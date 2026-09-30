Энди Бернем: Brexit нанес Великобритании больше вреда, чем пользы

Энди Бернем: Brexit нанес Великобритании больше вреда, чем пользы7
- 30.09.2026, 9:37
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После выхода из ЕС страна утратила часть контроля над экономикой и иммиграцией.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Brexit принес стране больше вреда, чем пользы, пишет агентство DPA.
Во время выступления на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле Бернем заявил, что Великобритания должна определиться со своими долгосрочными отношениями с Европейским союзом.
Премьер отметил, что позже в этом году представит варианты углубления отношений между Великобританией и ЕС. По его словам, страна должна определить дальнейшее направление сотрудничества со своим крупнейшим рынком.
«Я не могу сказать вам, что нынешняя ситуация нас устраивает. Брексит принес нам больше вреда, чем пользы», - заявил Бернем.
Он также отметил, что после выхода из ЕС Великобритания утратила часть контроля над экономикой и иммиграцией.
Бернем сообщил, что воспользуется предстоящим саммитом Великобритания — ЕС, чтобы представить стране варианты долгосрочных отношений с европейскими партнерами.
По словам Бернема, Brexit не обеспечил Великобритании большего контроля. Он связал утрату части контроля над экономикой с длительным периодом низких темпов роста.
«Brexit не дал нам контроля. Мы утратили часть контроля над нашей экономикой, поскольку десятилетия низких темпов роста поставили нас в более уязвимое положение. И мы утратили часть контроля над иммиграцией», — сказал премьер.
В то же время Бернем заявил о необходимости определиться с одним из вариантов будущих отношений с ЕС, который может дать Великобритании больше ясности относительно ее позиции и будущего Европы.
Саммит между Великобританией и ЕС, запланированный на июль, отложили после отставки предшественника Бернема Кира Стармера. Новая дата проведения встречи пока не определена.