The Economist: Путин еще больше сошел с ума 10 30.09.2026, 8:40

10,608

Фото: Getty Images

РФ хочет парализовать Киев.

Россия начала масштабную кампанию бомбардировок, диверсий и политического хаоса против украинской столицы и не намерена на этом останавливаться. Враг усиливает атаки на Киев, надеясь парализовать столицу до наступления холодов.

Следующими потенциальными целями российских ударов по Киеву могут стать центры обработки данных и супермаркеты. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на нескольких высокопоставленных украинских чиновников.

«Путин еще больше сошел с ума. Он отдал приказ атаковать все гражданское. Они хотят, чтобы люди боялись ходить в супермаркеты», — пояснил журналистам один из источников.

Оба чиновника подчеркнули, что российская кампания ударов по Киеву должна усилиться задолго до начала зимы. По их данным, усилия по дестабилизации Киева достигнут пика к ноябрю.

Враг не отказывается от привычной тактики террора

В то же время в Кремле не отказались от «стандартного» зимнего сценария. Наиболее разрушительной угрозой со стороны РФ для столицы остаются баллистические атаки, однако в последнее время участились обстрелы с помощью реактивных беспилотников, которые наносят наибольший ущерб.

Представитель службы безопасности отметил, что у РФ в запасе есть «тысячи дронов». Кроме того, враг наращивает запасы баллистических ракет, чтобы использовать их в течение следующих месяцев, утверждает чиновник.

Украинские спецслужбы также опасаются, что параллельно с этим враг может прибегнуть к новым гибридным атакам. Еще один способ, которым россияне могут дестабилизировать Киев, — развернуть кампанию дезинформации и предпринять попытки усилить политический хаос внутри страны. Один из высокопоставленных чиновников предупредил, что сбои в повседневной жизни могут подтолкнуть украинцев к враждебности друг к другу, хотя другие скептически оценили вероятность такого развития событий, поскольку враг разрабатывает подобные планы регулярно.

Бывший глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил в комментарии журналистам, что отключить Киев сложнее, чем считает Кремль. Городская интернет-система, проверенная в боях еще до вторжения, слишком децентрализована, чтобы несколько ударов смогли легко вывести ее из строя. То же самое, по данным экспертов, касается и объектов энергетики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com