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Украинские пограничники «поймали» Лукашенко

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  • 30.09.2026, 8:36
  • 6,656
Украинские пограничники «поймали» Лукашенко
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Диктатор включает ретрансляторы, когда Россия атакует западные регионы Украины.

Беларусь периодически включает ретрансляторы , усиливающие сигнал для российских беспилотников во время ударов по Украине. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Андрей Демченко рассказал, что ретрансляторы включают, в частности, когда Россия атакует западные регионы Украины.

«На территории Беларуси продолжают периодически включаться ретрансляторы, подпитывающие сигнал для российских дронов, которые летят бить как по территории Украины, так и по нашему приграничью с Польшей», — заявил Демченко.

Он отметил, что такие действия Беларуси противоречат заявлениям Лукашенко о том, что он против войны и за мир.

«Собственно, Беларусь не просто остается в сфере влияния России, но и продолжает оказывать максимальную поддержку в ее ударах по Украине», — отметил украинский пограничник.

Ранее Демченко рассказывал, что российская атака на пункт пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе в середине сентября произошла благодаря тому, что Беларусь «вновь включает ретрансляторы, которые помогают вражеским дронам проникнуть вглубь территории Украины».

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