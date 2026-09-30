«Россияне сдавались целыми подразделениями вместе с офицерами» 30.09.2026, 8:10

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Как Украина разгромила врага под Лиманом во время операции «Вивальди».

В рамках операции «Вивальди» Украина благодаря хитрости и беспилотным системам добилась успехов в противостоянии с оккупантами, угрожавшими ключевому городу-крепости.

Силы обороны Украины оттеснили оккупантов на ключевом участке восточного фронта и взяла в плен более 250 российских солдат.

Этот успех стал третьим этапом операции «Вивальди» - тщательно спланированной кампании по перехвату инициативы в Донецкой области, пишет издание Politico.

«Россияне сдавались целыми подразделениями, вместе с офицерами, пилотами и артиллеристами», - рассказал генерал Андрей Билецкий, командующий 3-м армейским корпусом.

Издание добавило, что в ходе последнего этапа украинские военные освободили 51 кв км территории. Таким образом, общая площадь земель, возвращенных под контроль Украины в рамках операции «Вивальди», достигла 176 кв км.

«Эта операция... имеет значение, выходящее за рамки поля боя: Киев рассматривает подобные контрудары как доказательство для своих союзников – и, в частности, для администрации Трампа, – что медленное, но неуклонное продвижение российских войск в Донецкой области не является неизбежным, а... Путин не может просто ждать, пока рухнут украинская оборона и решимость Запада», - написало издание.

Отмечается, что в ходе операции «Вивальди» применялось комплексное взаимодействие беспилотников, бронетехники, артиллерии и пехоты против оккупантов, пытавшихся окружить и захватить Лиман – ключевой узел в «поясе крепостей», сдерживающем российское наступление уже много лет.

Издание подчеркнуло, что особое внимание в ходе операции ВСУ уделили использованию беспилотных систем для сбережения личного состава: от сброса миниатюрных наземных роботов в тыл российских позиций до переоборудования советских бронетранспортеров БТР-60 в роботов-камикадзе, начиненных взрывчаткой и направляемых на российские укрепления.

Не последнее место также заняла и хитрость. По словам Билецкого, 3-й корпус ввел оккупантов в заблуждение, заставив их поверить, что основной удар ВСУ будет нанесен в направлении Шандриголово и Зеленой Долины. Это вынудило россиян бросить резервы в контратаки на этом участке, в то время как Украина нанесла удар в направлении Нового: «Это привело к тому, что они бессмысленно растратили свои резервы в контратаках именно на этом участке. Россияне пропустили настоящий удар».

При этом издание обратило внимание, что хотя продвижение украинских войск было независимо подтверждено аналитиками, отслеживающими ситуацию на фронте, Кремль настаивает на том, что никаких неудач у него не произошло.

В частности, министерство обороны России назвало объявленный Украиной успех под Лиманом «дымовой завесой» для «западных кураторов Киева», утверждая, что в северной части Донецкой области происходит лишь неудачная попытка проникновения «небольших штурмовых групп противника».

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