Европа оказалась в положении Украины Александр Морозов

30.09.2026, 7:08

Континент готовится к войне, пока Кремль отрицает угрозу.

Вторая половина 2026 года. Европа структурно оказалась в положении Украины формата 2021 года. В 2019 году Европа (Германия и Франция) продолжала выступать «посредником» в урегулировании в «нормандском формате». И к концу года было заключено соглашение о прекращении огня.

2020 год прошел в многочисленных конференциях и консультациях о том, как продвинуть дальше ситуацию в добрую сторону, то есть как выполнять минские соглашения. И в начале 2021 года Кремль заявил, что дорожные карты его не устраивают.

И весь 2021 год прошел в тупиковом состоянии. Осенью Вашингтон сообщил, что он видит подготовку российского вторжения. Москва это отрицала. И в феврале 2022-го — вторглась.

Что произошло дальше? В 2025 году посредничество взяли на себя США. Трамп-Анкоридж, миссия Уиткоффа и т.д. Все это провалилось.

Европа находится в положении, когда уже два месяца активно обсуждается масштабирование войны со стороны Кремля с нападением на Европу. Москва это отрицает.

Но само изменение ситуации за 6 лет поразительное: Европа оказалась в положении Украины и непрерывно самоопределяется в формате «будет — не будет», и готовится воевать.

Александр Морозов, Facebook

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