Путин боится баллистического ответа по Москве 30.09.2026, 6:22

Фото: Fire-Point

Украинские ракеты FP-7 и FP-9 могут изменить правила игры.

Президент России Владимир Путин усилил удары по Украине, так как время для давления на Киев уходит, считает аналитик. Что изменит появление баллистики?

Об этом военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил в комментарии УНИАН.

На что рассчитывает Кремль

По словам Гетьмана, Путин делает ставку на нехватку у Украины средств защиты.

«Путин уверен в том, что может диктовать свои условия, пока у нас нет в необходимом количестве антибалистических ракет, пока у нас нет достаточного количества ракет и перехватчиков против реактивных дронов и пока у нас нет собственной баллистики в необходимом количестве», — добавил Гетьман.

Как пояснил аналитик, именно на этом строится расчет российского президента.

Ситуация может измениться, когда Украина получит возможность наносить по Москве удары баллистическими ракетами, считает Гетьман.

«Ведь любые дроновые атаки, например на Москву, — это несколько иное, чем баллистические удары по той же Москве. Поэтому он прекрасно понимает, что в скором времени у нас это появится», — отметил военный аналитик.

Гетман напомнил, что на выставке вооружения уже показали баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Дальность первой — 300 км, второй — более 800 км.

«И он прекрасно знает, что в скором времени они появятся у нас в достаточном количестве. После этого диктовать нам условия будет просто невозможно.

Любой его удар по Киеву — это будет мощный ответный удар, баллистический удар по Москве. И он это отлично понимает», — подчеркнул Гетьман.

По словам аналитика, российские войска продолжают террор против гражданского населения Украины и пытаются повлиять на людей.

Гетьман считает, что так Россия хочет добиться появления определенного числа людей, которые будут давить на украинские власти и требовать прекратить войну на любых условиях.

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