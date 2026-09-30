«Люди кричат»: в Киеве после атаки РФ горят частные жилые дома
- 30.09.2026, 7:58
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Кремль ударил по столице Украины реактивными дронами и баллистическими ракетами.
В результате российского удара реактивными дронами и баллистическими ракетами в Киеве возникли пожары. Один из ударов пришелся на частный жилой сектор в Святошинском районе.
На месте нападения разразился сильный пожар, слышны крики людей. Спасатели, полиция и медики прибыли на место и оказывают первую помощь, сообщила корреспондент «Фокуса» с места событий.
Мэр Киева Виталий Кличко первым рассказал о последствиях вражеской атаки на столицу Украины. Он сообщил о пожаре в районе частных жилых домов в Святошинском районе.
В Киевской городской военной администрации подтвердили эту информацию. Там уточнили, что пожар охватил частные жилые дома, однако информация о раненых на момент публикации уточняется.
Кроме того, в КМВА сообщили, что в Голосеевском районе столицы пожар вспыхнул в складском помещении. В Оболонском районе Киева также наблюдаются последствия ночного обстрела со стороны россиян — там горит помещение одного из магазинов, добавили в ведомстве.
Через некоторое время в городской военной администрации уточнили, что, по имеющимся данным, в результате атаки россиян ранен как минимум один человек. Ранение получила женщина, она находится под наблюдением врачей.