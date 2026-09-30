Призраки европейской войны 1 30.09.2026, 15:07

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История подготовки к вторжению повторяется?

В Европе предупреждают о растущей российской угрозе: спецслужбы говорят о диверсиях и других операциях Москвы, политики — о возможных попытках «протестировать НАТО на прочность». Государственное агентство РИА «Новости» опубликовало, а через несколько часов удалило колонку «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой», автор которой рассуждал о ракетных ударах по Литве, в том числе с применением ядерного оружия.

Но как выглядят реальные признаки подготовки к большой войне — и можно ли заметить их заранее? Опыт Украины показывает, что можно увидеть многое. Уже в 2021 году Россия перебрасывала к украинским границам войска и технику, проводила крупные учения, а осенью начала новое сосредоточение сил. Всё это фиксировалось и обсуждалось публично за несколько месяцев до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Как это было, пишет «Новая газета Европа».

Переброска войск к границе

К началу апреля 2021 года Украина сообщала о концентрации российских сил у своей восточной границы и в аннексированном Крыму. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о 28 батальонных тактических группах, то есть о 20–25 тысячах военных на этих направлениях.

13 апреля масштаб переброски признала сама Россия. Сергей Шойгу объявил, что в ходе «контрольной проверки» к западным границам направили две армии и три соединения ВДВ. По словам министра, они выполняли учебно-боевые задачи; происходящее он назвал ответом на военную активность НАТО. Завершить проверку планировалось в течение двух недель.

20 апреля Владимир Зеленский обратился к украинцам:

— Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Прекратит ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего защищаться? Всегда. Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до конца.

При этом возможность войны обсуждалась публично уже тогда. 21 апреля «Новая газета» опубликовала беседу со специалистом по военному планированию Владимиром Денисовым о сценариях эскалации в Донбассе и спутниковые изображения российского военного развертывания. В материале журналист Валерий Ширяев отмечал, что автор не может «в силу ограничений корпоративной этики» писать о деталях возможного вторжения в Украину буквально. Поэтому в статье звучали выражения «вдруг усилится», «возникновение контрнаступательного потенциала», «использование средств с сопредельной территории», «будут использованы все имеющиеся средства».

21 апреля Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Большая часть выступления была посвящена внутренней политике, однако в конце президент перешел к международным вопросам. Он заявил, что Россия сама будет определять свои «красные черты» в отношениях с другими государствами, а ответ тем, кто их перейдет, будет «асимметричным, быстрым и жестким».

22 апреля Шойгу объявил о завершении проверки. Войска должны были начать возвращение в пункты постоянной дислокации на следующий день и закончить его к 1 мая. Однако вооружение и технику 41-й общевойсковой армии оставили на полигоне Погоново к югу от Воронежа. Размещение оказалось продолжительным. Согласно исследованию CSIS об учениях и военных перебросках, техника оставалась в Погоново до конца июля.

Что происходит сейчас

В 2026 году аналитики Institute for the Study of War предупреждают, что подготовка к возможной российской операции не обязательно будет сопровождаться таким же заметным сосредоточением войск, какое наблюдалось вокруг Украины в 2021 году. ISW пишет, что многие признаки будет трудно заметить, если Кремль станет готовиться к возможной атаке на Эстонию медленно и постепенно. Поэтому аналитики предлагают обращать внимание на небольшие изменения в расположении и составе российских сил, а не только на признаки подготовки к крупномасштабному вторжению.

Учения

Учения 2021 года составляли отдельную линию военной активности. При подготовке к «Западу-2021» Россия и Беларусь проводили предварительные мероприятия с лета, а не только в дни объявленной основной фазы в сентябре. В августе проходили занятия инженерных, военно-полицейских и тыловых подразделений, включая учения по материально-техническому обеспечению. Аналитики отмечали также отработку десантирования полевого госпиталя и участие подразделений 41-й армии, задействованной в апрельской проверке. В сценарии «Запада-2021» Россия и Беларусь представляли свои действия как ответ на нападение условного противника. Эксперты обращали внимание на крупные наступательные действия, предусмотренные сценарием.

К осени началось новое наращивание. Исследователи Digital Forensic Research Lab сопоставили спутниковые снимки и видеозаписи военных перевозок. По их наблюдениям, техника 41-й армии, которую ранее видели в Погоново, в октябре появилась у Ельни в Смоленской области. В последующие недели туда продолжали прибывать другие подразделения и вооружение. В Крыму исследователи также фиксировали рост военного присутствия.

В ноябре CSIS опубликовал собственный спутниковый анализ новых площадок размещения людей и техники. В этот раз сосредоточение сил не было связано с объявленными крупными учениями, которыми Москва объясняла апрельскую переброску.

К середине декабря происходящее стало предметом официального предупреждения. 16 декабря Североатлантический совет заявил о значительном сосредоточении российских сил у границ Украины и потребовал деэскалации.

Что происходит сейчас

В 2026 году военные учения проходили и рядом с границами НАТО. В сентябре Беларусь начала четырехдневные маневры у границ Польши и Литвы. Военные отрабатывали охрану границы, борьбу с диверсионными группами и защиту от беспилотников и легкой авиации.

Часть учений проходила рядом с Сувалкским коридором — участком границы Польши и Литвы между Беларусью и Калининградской областью России. Через этот коридор страны Балтии связаны по суше с остальными странами НАТО. Один из полигонов находился у границы с Литвой, другие — примерно в 15 и 60 километрах от Польши. Министерство обороны Беларуси заявило, что учения носили оборонительный характер.

Учения проходили и в Калининградской области. 6 августа Балтийский флот сообщил о тренировке береговых ракетных подразделений. Расчеты комплексов «Бал» выдвинулись на позиции и провели условные пуски ракет по кораблям, которые изображали противника. По данным Балтийского флота, во время тренировки было условно поражено более десяти морских целей.

Снабжение и резерв армии

Большой армии недостаточно привезти танки и солдат: ей нужны топливо, связь, медицинская помощь и боеприпасы. DFRLab изучила видеозапись эшелона подразделения 34-й мотострелковой бригады, направлявшегося в ноябре к Крыму. Вместе с самоходной артиллерией исследователи опознали топливное и другое вспомогательное оборудование. Также в Крыму находилось много артиллерийской техники после весеннего развертывания.

В августе 2021 года в российских изданиях появились сообщения о быстром расширении программы боевого армейского резерва — БАРС. «Независимая газета» приводила слова представителя Южного военного округа о планах увеличить резерв примерно до 38 тысяч человек (ранее, по данным издания, в резерве было 400 человек).

Что происходит сейчас

В 2026 году Россия расширила возможности использования военного резерва. С начала года резервистов, добровольно заключивших контракт с Минобороны, можно направлять на специальные сборы для охраны критически важных объектов. Указ о проведении таких сборов в 2026 году Владимир Путин подписал 30 декабря 2025 года.

В июле 2026 года Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Россия готовится к значительному призыву резервистов осенью. По его словам, за январь — июль российская армия набрала около 221 тысячи человек, тогда как потери за тот же период Украина оценивала примерно в 222,5 тысячи убитыми и ранеными. ISW отмечал, что Россия создавала условия для новых призывов резервистов как минимум с осени 2025 года.

Одновременно Украина сообщала о возможном прибытии новых иностранных военных. По словам Зеленского, Россия с июня готовила базы в Воронежской области для размещения еще примерно 30 тысяч военнослужащих из КНДР.

Диверсии

В течение 2021 года украинские и российские спецслужбы неоднократно сообщали о предотвращенных диверсиях и агентурных операциях. Так, СБУ заявила, что в феврале 2021 года разоблачила действовавшую в нескольких областях Украины агентурную сеть ФСБ, в которую, по ее данным, входили бывшие украинские спецназовцы. По версии СБУ, участники сети собирали сведения о ВСУ, пытались вербовать военнослужащих и готовили диверсии, в том числе против военных самолетов на аэродроме «Кульбакино». Украинские власти возбудили уголовные дела о госизмене, терроризме, незаконном обращении с оружием и шпионаже.

В сентябре СБУ заявила об обнаружении тайника с противотанковыми минами и взрывчаткой рядом с железнодорожной станцией Дружковка в Донецкой области. По версии спецслужбы, его оборудовали участники вооруженных формирований «ДНР» для проведения диверсий.

Всего за 2021 год украинская контрразведка выявила более 80 предполагаемых агентов и шпионов и открыла свыше 130 дел по статьям о госизмене, шпионаже и терроризме. Более 60 человек получили различные сроки наказания, а свыше 20 предполагаемых агентов российских спецслужб были задержаны в связи с подготовкой или попытками диверсий.

Что происходит сейчас

В 2026 году европейские страны продолжили расследовать диверсии, которые связывают с российскими спецслужбами. В августе в Таллине подожгли здание оборонной компании Milrem Robotics, которая производит военную робототехнику и поставляет ее Украине. 29 сентября эстонские власти заявили, что считают поджог операцией, заказанной российскими спецслужбами.

23 сентября в Польше подожгли наземную станцию спутниковой связи Starlink. Польская прокуратура считает, что целью было нарушить работу связи в Польше и других странах региона. Следствие подозревает, что исполнители действовали по заданию российских спецслужб.

Еще один эпизод произошел в августе в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии. Дрон со взрывчаткой врезался в крыло украинского грузового Ан-124, но не взорвался. Немецкие власти расследовали произошедшее как попытку диверсии, а позднее правительство Германии связало ее с Россией.

Политическая атмосфера

Параллельно с военным наращиванием российские власти усиливали давление на независимые медиа и оппозицию. В течение 2021 года статусы «иноагентов» получили, в частности, «Медуза», «Дождь» и «Важные истории». «Проект» признали «нежелательной организацией».

В сентябре был утвержден перечень несекретных сведений о военной и военно-технической деятельности, получение которых иностранными адресатами власти считали потенциально опасным для безопасности России. В перечне фигурировали, среди прочего, данные о дислокации и оснащении войск, местах хранения вооружений и закупках

Что происходит сейчас

В 2026 году российские власти продолжили расширять реестр «иноагентов». По данным Human Rights Watch, с июля 2025-го по июль 2026 года туда добавили 197 человек, организаций и проектов. В сентябре Минюст включил в реестр, в частности, «Новую газету».

Помимо этого, власти расширяли блокировки VPN-сервисов и других способов обхода интернет-цензуры. Правозащитники также отмечали рост уголовных дел против журналистов, активистов и других критиков российских властей, в том числе находящихся за пределами страны.

Пропаганда

Наиболее яркий источник для реконструкции пропагандистской подготовке к агрессии — высказывания самого Путина. 12 июля 2021 года Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он оспаривал самостоятельный политический путь Украины и описывал ее сближение с Западом как проблему для России.

В тексте говорилось, что «современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи», а страна «в значительной степени создавалась за счет исторической России».

В российских государственных медиа при этом звучали противоречивые сигналы. 11 апреля 2021 года главный редактор RT Маргарита Симоньян в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» заявила, что в случае «горячей войны» Россия победит Украину «за два дня», и говорила о подавлении украинских «огневых точек».

К концу года, когда на Западе предупреждали о возможном вторжении, российские официальные лица в телеэфире это отрицали. 3 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в эфире «России 24», что у России «нет никаких планов нападения на Украину». Он также сказал, что в России «не ведется подготовки к проведению какой-то наступательной операции».

Что происходит сейчас

В 2026 году в российском телеэфире продолжали звучать угрозы в адрес стран Балтии. 20 января в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» бывший латвийский евродепутат и участник российских пропагандистских телешоу Андрей Мамыкин предложил использовать страны Балтии для удара ракетой «Орешник»: «Если уж тренироваться «Орешником»… давайте по Прибалтике. Потому что их не жалко». Соловьев на это ответил: «О как!»

Одновременно в России отрицают желание нападать на Европу. 8 июля Маргарита Симоньян заявила, что утверждения о подготовке Россией войны с Европой — «неправда». 27 августа Дмитрий Песков сказал, что сообщения о возможном нападении России на одну из стран НАТО «не имеют ничего общего» с намерениями Москвы.

Внешняя политика

К декабрю риторика стала острее. На встрече с Советом по правам человека 9 декабря Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом. 21 декабря, выступая на коллегии Минобороны, он описывал возможное появление ракет США и НАТО в Украине как серьезную угрозу российской безопасности.

Также 17 декабря Москва опубликовала проекты соглашений с США и НАТО. Россия требовала, в частности, отказа от дальнейшего расширения альянса и ограничений его военной деятельности в Украине.

Украина отвечала, что решение о ее отношениях с НАТО не может принимать Москва. Владимир Зеленский отметил, что вопрос членства Украины в альянсе должен решаться украинским народом и государствами — членами НАТО, а не третьей страной и не под угрозой установленных ею «красных линий».

Что происходит сейчас

1 сентября 2026 года замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у России нет причин и планов нападать на страны НАТО.

«Зачем России нападать на НАТО, вот зачем? Еще СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать?» — сказал он.

По его словам, на Западе демонизируют Россию и «приписывают нам всякие намерения».

«И если мы посмотрим на военные стратегии, на практику военного строительства, военно-стратегические установки, программы закупок, на логистическое освоение восточного фланга, то, конечно, нельзя не сделать вывод о том, что Запад готовится к военному столкновению с Россией. И в этом смысле эта политика не предполагает поиска нового баланса отношений с Россией», — отметил Грушко.

В то же время НАТО в Анкарской декларации 8 июля 2026 года назвало Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности. В ответ на эту угрозу страны альянса заявили об увеличении расходов на оборону, новых закупках вооружений и развитии противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотных систем и средств для нанесения дальних высокоточных ударов.

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