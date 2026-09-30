На стыке границ Литвы, Польши и Беларуси установили речные ворота 4 30.09.2026, 15:22

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Фото: СОГГ Литвы

Необычное сооружение поможет бороться с нелегальной миграцией.

На реке Мариха, на стыке границ Беларуси, Литвы и Польши, завершено строительство ворот, решетка которых опускается в реку, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT). Это место, через которое нерегулярные мигранты часто пытаются попасть из Беларуси в страны ЕС.

В сообщении отмечается, что это польский инфраструктурный проект у пограничного знака «Мечта». Ворота установлены в Лаздийском районе Литвы, на участке заставы Капчяместис Варенского пограничного отряда Службы охраны государственной границы.

Фото: СОГГ Литвы

«Пограничники Капчяместиса часто фиксируют у реки Мариха попытки групп мигрантов, идущих из Беларуси, пройти границу, а также их перемещение вдоль реки. Это уникальное инженерное сооружение обеспечит сотрудникам оперативный доступ к стратегически важному месту и поможет еще эффективнее пресекать нелегальную миграцию и предотвращать нарушения», – пишет VSAT.

По реке Мариха проходит граница Польши и Беларуси. Затем в месте стыка трех границ Мариха поворачивает на территорию Литвы, и тогда по ней начинает проходить граница Литвы и Беларуси. В этом пункте новые ворота с одной стороны соединяются с физическим барьером, установленным в Литве, а с другой – с аналогичным барьером, построенным на польской стороне.

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