Россия пятый год штурмует Малую Токмачку 6 Владимир Пастухов

30.09.2026, 15:43

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Логика Кремля противоречит военным возможностям РФ.

Борис прямо спросил меня в эфире «Пастуховской кухни», изменил ли я свою позицию полугодичной давности о реалистичных форматах войны России против Европы. Напомню, тогда мы обсуждали три варианта: мобилизацию, гибридную (диверсионную) войну и вторжение (предположительно в Балтию). Полгода назад я полагал, что наиболее реалистичным сценарием является гибридная война в формате рельсовой и дроновой войны. Сегодня я сказал, что моя позиция изменилась, и вторжение кажется мне достаточно вероятным сценарием.

Но прежде чем переходить к сути дела, позволю себе экскурс в историю холодной войны. Когда Рейган пришел к власти, он решил пересмотреть стратегию в отношении СССР. С этой целью он создал две группы. Группу А, состоящую из штатных дипломатов, разведчиков и правительственных экспертов, и группу Б, состоящую из университетских ученых (историков, политологов, философов и так далее), которую, кстати, возглавил легендарный Ричард Пайпс.

Первая группа, состоявшая в основном из правительственных экспертов, пришла к выводу, что СССР со временем будет все больше и больше походить на «нормальное» европейское государство, а его агрессивная энергия будет угасать. Соответственно, стратегия должна состоять в том, чтобы «не спугнуть» естественным образом развивающийся процесс конвергенции.

А вот группа, состоявшая из академических экспертов, пришла к прямо противоположному выводу. Исследуя прежде всего идеологию коммунизма, они пришли к выводу, что агрессия является сущностной чертой этой идеологии, а сама она полностью определяет логику политических решений советского руководства. Соответственно, в качестве стратегии было предложено «стратегическое сдерживание».

Рейган принял за основу своей политики выводы академических ученых. Они легли в основу его концепта крестового похода против «империи зла», развертывания программы «звездных войн» (оказавшейся впоследствии блефом) и организации тотального давления на Советы. В конечном счете, это ускорило развал СССР, хотя, по моему мнению, и не было его причиной.

Сегодня ситуация повторяется. Любой мало-мальски позитивистский, то есть основанный на фактах и проверяемых доказательствах, анализ неизбежно приводит нас к выводу, что никаких предпосылок для вторжения России в страны Балтии нет, что все разговоры на эту тему — блеф и троллинг, и что ресурсы, минимально необходимые для организации такого вторжения, задействованы в Украине, где Россия пятый год штурмует Малую Токмачку.

В то же время анализ, основанный на исследовании идеологии путинизма и внутренней логики действий Кремля, однозначно показывает, что такое вторжение является самым ожидаемым следующим шагом. При этом ни одного внятного аргумента, объясняющего, почему Москва не может себе позволить такого шага, на самом деле не существует.

Именно это противоречие между прогнозом, основанным на фактах, и прогнозом, основанным на логике, и стало темой дискуссии на предлагаемой вашему вниманию «Пастуховской кухне».

Владимир Пастухов, Telegram

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