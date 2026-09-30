«Назло идеологам»: в белорусских школах появился неожиданный протест 12 30.09.2026, 16:26

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Отец рассказал, чем его удивили сын и его одноклассники.

Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал о том, как изменилось отношение молодых белорусов к изучению прошлого нашей страны:

«Я закончил школу в 2006 и, честно говоря, особо теплых воспоминаний о ней не осталось. Учился, сдавал экзамены, но без особых отличий, как все. К тем предметам, которые меня не интересовали, относился как к «обязаловке».

Сегодня у детей отношение к школе стало еще хуже, потому что ко все минусам, которые были раньше, добавились еще невменяемая идеология, официоз, пропаганда и просто откровенная ложь. Теперь еще и шмоны добавились. Дети это чувствуют получше взрослых. И тяга к неосознанному протесту у них тоже сильнее, чем у нас.

Уже не в первый раз сын расспрашивает о всяких исторических событиях – и тех, которые происходили на территории Беларуси давно в прошлом, и относительно недавних. Спросил, чем вызван такой интерес – говорит, что «интересно, что от нас скрывают». Рассказал, что многие одноклассники тоже стали сами искать «запретный плод», читать книги по истории, учить язык – просто назло идеологам. Да и у многих родителям тоже есть о чем рассказать – почти все так или иначе отметились в 2020-м.

Времена меняются, а тяга к справедливости у молодого поколения остается. У моих родителей – самиздат и голоса из-за границы, у меня – музыка и стикеры «Зубра», у моего сына – язык и история. Нас заставляли их учить «из-под палки», а сегодня для школьников это форма протеста».

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