Россия направила тайную дипломатическую ноту в НАТО 7 30.09.2026, 16:25

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Впервые с начала холодной войны.

Россия направила НАТО непубличное послание по дипломатическим каналам с предупреждением о готовности применить ядерное оружие, если альянс попытается заблокировать Калининградскую область, сообщает Reuters. В документе, с которым ознакомилось агентство, Москва обвинила альянс в «опасном и безрассудном курсе», который влечет «высокий риск начала прямого вооруженного конфликта». Там же подчеркивается, что в случае военного столкновения Россия сразу нанесет удары «по центрам принятия решений в странах – членах альянса».

«Впервые со времен холодной войны Россия угрожает нам таким образом. Так что это серьезно», – заявил Reuters высокопоставленный представитель министерства обороны одной из европейских стран. Собеседник в НАТО назвал послание «очередной попыткой России запугать европейцев», добавив, что ответ на него будет «твердым», а альянс не откажется от дальнейшей поддержки Украины.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт подтвердила получение российской ноты. «Мы направили ответ, в котором отметили, что НАТО – это оборонительный альянс и ни одно из наших действий или учений не представляет угрозы для какой-либо части России. Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, в том числе любую безответственную ядерную риторику», – сказала она.

После отправки документа в штаб-квартиру НАТО российские посольства в ряде европейских стран публично обвинили альянс в нагнетании напряженности вокруг Калининградской области через военные учения. В заявлениях говорилось, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, но любая агрессия против Калининграда получит максимально жесткий ответ.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко обвинил Европу в том, что она якобы отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области в ходе учений Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Лондон. Помощник президента России Николай Патрушев также заявлял, что страны НАТО готовятся к захвату Калининграда, и предупреждал о «немедленном и сокрушительном» ответе на любую военную агрессию в отношении региона. Владимир Путин в июне пообещал защищать Калининград «всеми возможностями» России, отметив, что отражать потенциальную атаку на регион в первую очередь должен Балтийский флот.

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