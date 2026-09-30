Путину нужен психиатр 2 Сергей Фурса

30.09.2026, 16:54

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Фото: 112.ua

Но для правителя империи это не вариант.

Интересно, что нашествие реактивных беспилотников на Киев заставляет говорить об отчаянии.

Но вот парадокс. Путин отправляет их именно от отчаяния. Потому что не может достичь своих целей. И одновременно хочет вызвать отчаяние у украинцев, у киевлян, — чтобы они сдались. Или потребовали от власти капитуляции. Разумеется, под лозунгами «мы за мир».

Мог ли Путин так активно атаковать Киев раньше? Конечно, мог. Никто никогда не сбивал «Шахеды» на 100%. А год назад, когда о дронах-перехватчиках в широких массах еще даже не говорили, эффективность сбития «Шахедов» не сильно отличалась от эффективности сбития этого реактивного дерьма.

Но россияне этого не делали. Ведь как-то не принято целенаправленно и системно бить по супермаркетам. Да, конечно, время от времени российские ракеты или дроны поражали склады или магазины, но это никогда не было приоритетной целью. И системных атак не было.

А теперь они появились.

Если не верите, спросите, почему год назад мало кто говорил о страховании военных рисков для бизнеса. А теперь это — главная тема. Для Киева и окрестностей.

Поэтому Путин принялся с рвением атаковать гражданские цели.

Почему? Это явно эмоциональный шаг. Ведь если бы это приносило результат и было продуманным, рациональным шагом, россияне делали бы это уже давно.

Однако эффект весьма ограничен, несмотря на затрату значительных ресурсов. Ну, в McDonald’s теперь будет ограниченное меню — вот и всё достижение. В Киеве иногда случаются перебои с кока-колой. Но виски можно пить и с яблочным соком. Бизнес пострадал. Однако никто не говорит и не будет говорить о массовых банкротствах. Да, есть сокращения персонала. Но это происходит на фоне нехватки кадров в экономике и роста средних зарплат на 20% четвертый год подряд.

Да, теперь украинский ВВП в этом году упадет на 0,5% — вместо того чтобы вырасти на 1,5%. Но если депутаты наконец очнутся и проголосуют за реформы — придут то ли на «толоку реформ», как того требует ЕС, то ли хотя бы на «субботник», — то финансовой устойчивости ничто не угрожает. Западные деньги продолжат поддерживать украинский тыл.

Путин определенно хочет атаковать умы гражданских. Но почему? Потому что он на них очень зол. И у него нет другой возможности. У него нет ресурсов, чтобы повлиять на ситуацию на фронте, и нет способности разрушить экономику. Всё это могут сделать только сами украинцы. Собственными руками. Депутаты в этом году уже показали мастер-класс того, как создать кризис на ровном месте. Путин хочет, чтобы киевляне сделали то же самое, только массово.

К тому же, он мстит за унижение, возникшее после того, как возросли возможности Украины наносить удары по российскому тылу. Демонстрирует, что будет, если Украина не остановится и не капитулирует. Но вся суть в том, что ресурсы Путина и его возможности не изменились — ни по сравнению с прошлым годом, ни с позапрошлым. А вот украинские возможности выросли.

Путин не хочет это принимать. И бесится. Растрачивая ресурсы на эмоциональные выпады.

Конечно, Путин был бы рад устроить геноцид, как в Алеппо. Но не может. Ему остаются лишь постоянные точечные удары, призванные создать ощущение постоянной опасности. Даже несмотря на то, что математическая вероятность попасть под российский дрон остается очень низкой.

Путин хочет работать с эмоциями. Ему бы со своими поработать. Сходить к психотерапевту. Или уже к психиатру. Но для правителя империи это не вариант. И потому остается лишь таким образом выплескивать свое отчаяние. В надежде вогнать в отчаяние киевлян. И в надежде на морозную зиму. Во время изменения климата.

Зима будет неприятной. Но превратить её в катастрофу можем только мы сами. Если захотим помочь Путину. Странное было бы желание.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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