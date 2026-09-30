«Как такое может быть?»: Белоруску удивила выплата по страховке после ДТП 3 30.09.2026, 16:57

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В комментариях водители поделились похожими историями и дали советы.

Белоруска пожаловалась в Threads на расчет страховой выплаты после небольшого ДТП. По ее словам, машине 2024 года с пробегом 39 тысяч километров оценщик насчитал 20% износа, хотя повреждения были сравнительно небольшими. В комментариях другие автомобилисты рассказали о похожих случаях и попробовали объяснить, откуда мог быть такой расчет, пишет «Зеркало».

«Расскажите, как такое может быть? «Бегосстрах». Машина 2024 года, пробег 39 000, ударили машину (бампер поцарапали, крыло помяли), оценщик посчитал 20% износа. Это как? Кто понимает, по каким критериям он оценивал?» — спросила владелица авто.

В комментариях некоторые поделились своим опытом, а другие попробовали объяснить, почему так. Вот некоторые из откликов:

«Звоните в страховую, берете список аккредитованных СТО. Едете в одну из них, составляете акт дефектовки. С этим актом в страховую, и там решаете по выплате. Если не хотят выплачивать по дефектовке — пишете заявление, что машину будете чинить на СТО, что выплату отправлять туда. Забираете целую машину, а страховая доплачивает недостачу на СТО. Вроде так это работает».

«2023 год, пробег 30 тыс. км, износ 30%, если сумму забираете и сами будете чинить, то считают от цены новой запчасти (по их ценам, которые не существуют), отнимают 20% НДС и коэффициент износа. НДС они считают, что вам кто-то продаст без него. Короче, одним словом, имеют как хотят».

«У меня КАСКО, и мне тоже выплатили с 20% износа. Хотя КАСКО без износа. Уже больше года воюю. Потратил больше, чем ремонт стоит. Но вынес очень важный урок — никогда не страховаться в «Белгосстрахе»!»

«Новое авто, 4900 пробега, задний бампер посчитали в 25% износа. «Таск», пришлось знатно п***ать им мозги, в итоге спустя пару тяжелых переговоров хорошо посчитали. Осадочек, конечно, остался».

«Ну правильно, 2 года машине, и пробег нормальный, как раз 20% и выходит. Если бы машине было 5 лет или больше, могло быть и 50%».

«Это нормально. Жене тоже ударили в прошлом году, машина 2021 года, но пробег малый 30 тыс., износ посчитали что-то около 30%. Пострадал бампер и крышка багажника, но не под замену. Насчитали без малого 12 000 рублей, нарисовали — замена элементов. Но это и не «Белгосстрах», который хрен что насчитает».

«Есть формула расчета. Поищи. Там год и пробег влияют. На крупных суммах лучше перед оценкой, когда пробег как можно меньше у свежего года».

«Считают по формуле, берите направление к дилеру, если по страховке не хватит, доплачиваете, далее берете документы у дилера, и в страховую на перерасчет».

В исходном тексте нет имен и фамилий или отдельных подзаголовков, поэтому выделение жирным не потребовалось.

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