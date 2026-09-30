Z-блогер призвала россиян уезжать из страны 5 30.09.2026, 17:10

8,004

Татьяна Монтян

И не доверять Кремлю.

Z-блогер Татьяна Монтян заявила, что после суда в России может оказаться в СИЗО и погибнуть там. Об этом она сказала в обращении к подписчикам.

Пропагандистка призвала всех, кто имеет такую возможность, покинуть Россию и спасать свою жизнь. Тем, кто уехать не может, она посоветовала «молчать как рыбы» и не доверять государству.

Монтян известна как активная сторонница российского вторжения в Украину и идей «русского мира». Она родилась в Украине, но давно ведет проправительственную пропагандистскую деятельность и выступает с жесткими заявлениями в адрес Киева. В России она внесена в перечень террористов и экстремистов, а в Украине против нее заведено дело о госизмене.

С осени 2025 года Монтян находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела, возбужденного в РФ.

Против нее возбуждено дело по статье о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом стала её старая публикация с призывом «мочить охраноту». В ходе обысков ФСБ у неё изъяли всю технику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com