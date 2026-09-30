Z-блогер призвала россиян уезжать из страны

Z-блогер призвала россиян уезжать из страны5
- 30.09.2026, 17:10
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И не доверять Кремлю.
Z-блогер Татьяна Монтян заявила, что после суда в России может оказаться в СИЗО и погибнуть там. Об этом она сказала в обращении к подписчикам.
Пропагандистка призвала всех, кто имеет такую возможность, покинуть Россию и спасать свою жизнь. Тем, кто уехать не может, она посоветовала «молчать как рыбы» и не доверять государству.
Монтян известна как активная сторонница российского вторжения в Украину и идей «русского мира». Она родилась в Украине, но давно ведет проправительственную пропагандистскую деятельность и выступает с жесткими заявлениями в адрес Киева. В России она внесена в перечень террористов и экстремистов, а в Украине против нее заведено дело о госизмене.
С осени 2025 года Монтян находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела, возбужденного в РФ.
Против нее возбуждено дело по статье о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом стала её старая публикация с призывом «мочить охраноту». В ходе обысков ФСБ у неё изъяли всю технику.