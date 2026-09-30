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Бобруйчанин поймал гигантскую щуку прямо в черте города

  • 30.09.2026, 17:34
  • 3,450
Бобруйчанин поймал гигантскую щуку прямо в черте города
Иллюстрационное фото

Такого улова мужчина совершенно не ожидал.

Вес пойманной рыбы превысил десять килограммов. На этот впечатляющий улов обратил внимание специализированный сайт fishingby.com.

Житель Бобруйска по имени Денис смог доказать: чтобы поймать вполне достойный экземпляр, не обязательно вообще куда-то ехать. Свою щуку он выловил в Березине, не выезжая при этом из города.

Во время ловли на крючок Дениса попалась гигантская рыба, которую он поначалу принял за сома. Но когда подтянул снасть к поверхности, увидел, как на конце лески бьется гигантская щука.

По признанию самого рыболова, подобного развития событий он никак не ожидал, поэтому трофей стал для него полной неожиданностью. Щука завесила на 10,86 килограмма.

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