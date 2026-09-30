Бобруйчанин поймал гигантскую щуку прямо в черте города 30.09.2026, 17:34

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Иллюстрационное фото

Такого улова мужчина совершенно не ожидал.

Вес пойманной рыбы превысил десять килограммов. На этот впечатляющий улов обратил внимание специализированный сайт fishingby.com.

Житель Бобруйска по имени Денис смог доказать: чтобы поймать вполне достойный экземпляр, не обязательно вообще куда-то ехать. Свою щуку он выловил в Березине, не выезжая при этом из города.

Во время ловли на крючок Дениса попалась гигантская рыба, которую он поначалу принял за сома. Но когда подтянул снасть к поверхности, увидел, как на конце лески бьется гигантская щука.

По признанию самого рыболова, подобного развития событий он никак не ожидал, поэтому трофей стал для него полной неожиданностью. Щука завесила на 10,86 килограмма.

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