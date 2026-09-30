СМИ: Россияне потеряли на фронте мощи Дмитрия Донского 59 30.09.2026, 17:41

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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ

Оккупанты оставили ковчег с мощами на поле боя.

Русская православная церковь признала факт утраты мощей Дмитрия Донского, которые привезли на фронт для поднятия боевого духа российских военных. Как пишет «Дивогляд», при отступлении на Лиманском направлении оккупанты оставили ковчег с мощами на поле боя.

Известно, что в сентябре руководство РПЦ отправило на фронт фрагмент правой руки князя Дмитрия Донского. Мощи должны были «духовно укрепить» российских военных.

Перед отправкой на фронт с ковчегом провели крестный ход по улицам Москвы. Затем во временно оккупированном Донецке у мемориала Второй мировой войны местные коллаборационисты и российские офицеры прикладывались к мощам во время молебна. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир призывал «Божью помощь» на войска РФ.

Во время очередного отступления вблизи Лимана российские военные оставили ковчег с мощами Донского на поле боя.

Это не первый случай утраты российскими военными мощей святых на фронте. В июле на временно оккупированной Донетчине они потеряли мощи Александра Невского, которые везли для проведения молебна.

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