Мы не сдадимся 8 Александр Карпюк

30.09.2026, 18:16

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Обращение к гражданским украинцам.

Это обращение будет к гражданским украинцам. В последнее время я вижу в Threads и других соцсетях активизацию ботов «нужно останавливать войну, нужно договариваться». Их стало прямо дох...я.

И все они говорят об А, но не говорят о Б – это на условиях, на которых Питун хочет договариваться. А они не изменились. Сейчас на фронте у РФ все не очень, и даже Z-ники прямо говорят, что усиленная мобилизация не исправит ситуацию, когда под ударами СОУ находятся их логистика, позиции и места скопления. Поэтому РФ в пропаганде перенесла усилия с Малой Токмачки на вас. На тех, кто в тылу.

Все соцсети засираются комментариями с тем, как нас здесь, в тылу, уничтожают, и как мы готовы договориться. Это делается для того, чтобы рядовой гражданин поверил, что эти условия невыносимы и на них можно обменять территории. Но это не так.

Вы – тыл. Вы выстоите. Так же, как выстоят наши защитники, в гораздо худших условиях. Да, в этом году Россия сделала ставку на террор, и мы это почувствуем. Но мы не сдадимся. И не позволим никому рядом использовать эти нарративы, чтобы заставить нас сдаться. Мы не позволим этой террористической системе, состоящей из ударов по городам и совместной пропаганды, сломить нас.

Давайте договоримся. Что можно.

1. Критиковать за недостаточные действия по защите гражданского населения. Это можно. Учитывая к тому же, что эти действия реально были недостаточными.

2. Критиковать командование за нереализованные возможности. Здесь я с вами, несколько тем я сам подсвечу, чтобы было понятно, как у нас ах...енно занимались инновациями и внедрениями некоторые люди, а потом хлопнули дверью и ушли в резерв, оставив армию без некоторых решений по детекции и противодействию как кинетическому, так и против Mesh-сетей. Так можно, получается. Если ты руководитель. Ах...еть..

3. Х...есосить запоребриковых террористов. Если пишете проклятия – пишите их и против россиян. Это важно. Мы не позволим переложить вину на того, кто является настоящим врагом.

Чего нельзя.

1. Требовать мирных переговоров превыше всего на условиях РФ.

2. Обвинять в ситуации исключительно украинское руководство, а не россиян. Вот на этом давайте поставим точку, потому что если вы это делаете – значит, российская пропаганда в вашей голове победила.

Поверьте, я прожил в Донобласти несколько лет: без воды, с генератором и Starlink, в городах, где, кроме Starlink, нет другой связи, постоянно убегая от FPV и с постоянными ночными ударами по маленькому населенному пункту. Поверьте, я знаю, что говорю. Бывает хуже, и намного, и человек может это выдержать и даже привыкнуть. Надо выстоять.

Если вы это прочитали и с этим согласились, то, как говорил классик в фильме «Терминатор», – вы и есть сопротивление. Просто вы сопротивляетесь по-другому. Делайте это достойно.

Александр Карпюк, военнослужащий ВСУ, Facebook

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