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Несколько правил, которые помогут добиться успеха на работе

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  • 30.09.2026, 18:28
  • 2,160
Несколько правил, которые помогут добиться успеха на работе
Иллюстрационное фото

Сотрудник может многое изменить самостоятельно.

Успех на работе далеко не всегда зависит от начальства, коллег или корпоративных правил. Даже если внутри компании царят хаос и плохая коммуникация, сотрудник может многое изменить самостоятельно, сосредоточившись на собственных действиях, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первый шаг — разобраться, как устроена организация и какую роль в ней играют разные люди. Важно понять цели команды, существующие правила и негласные нормы, по которым принимаются решения.

Следующий принцип — максимально качественно выполнять свою работу независимо от того, насколько интересной или престижной кажется должность. При этом важны не только профессиональные навыки, но и отношение к делу, надежность и способность адаптироваться.

«Если вы действительно хотите расти, каждый день нужно приносить на работу свои лучшие усилия и отношение», — пишут авторы.

Отдельное внимание стоит уделять продуктивности. Речь не идет о безупречном результате каждый раз. Гораздо важнее научиться правильно расставлять приоритеты, концентрироваться на главном и сохранять стабильный темп.

Проблемы на работе также не стоит превращать в бесконечные жалобы. Если вопрос можно решить самостоятельно, лучше сразу заняться его устранением. Если требуется помощь руководства, стоит предложить конкретный план действий, а не просто сообщить о проблеме.

«Будьте человеком, который решает проблемы, а не жалуется на них», — отмечают авторы.

Наконец, полезно регулярно оценивать собственную работу, продуктивность и поведение. Такой подход позволяет постепенно находить слабые места и менять их без ожидания чьего-либо разрешения.

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