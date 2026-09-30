Несколько правил, которые помогут добиться успеха на работе 5 30.09.2026, 18:28

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Сотрудник может многое изменить самостоятельно.

Успех на работе далеко не всегда зависит от начальства, коллег или корпоративных правил. Даже если внутри компании царят хаос и плохая коммуникация, сотрудник может многое изменить самостоятельно, сосредоточившись на собственных действиях, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первый шаг — разобраться, как устроена организация и какую роль в ней играют разные люди. Важно понять цели команды, существующие правила и негласные нормы, по которым принимаются решения.

Следующий принцип — максимально качественно выполнять свою работу независимо от того, насколько интересной или престижной кажется должность. При этом важны не только профессиональные навыки, но и отношение к делу, надежность и способность адаптироваться.

«Если вы действительно хотите расти, каждый день нужно приносить на работу свои лучшие усилия и отношение», — пишут авторы.

Отдельное внимание стоит уделять продуктивности. Речь не идет о безупречном результате каждый раз. Гораздо важнее научиться правильно расставлять приоритеты, концентрироваться на главном и сохранять стабильный темп.

Проблемы на работе также не стоит превращать в бесконечные жалобы. Если вопрос можно решить самостоятельно, лучше сразу заняться его устранением. Если требуется помощь руководства, стоит предложить конкретный план действий, а не просто сообщить о проблеме.

«Будьте человеком, который решает проблемы, а не жалуется на них», — отмечают авторы.

Наконец, полезно регулярно оценивать собственную работу, продуктивность и поведение. Такой подход позволяет постепенно находить слабые места и менять их без ожидания чьего-либо разрешения.

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