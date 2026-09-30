Опальный бизнесмен Юрий Чиж снова судился со своим сыном 6 30.09.2026, 18:50

2,532

Юрий Чиж

Они не сошлись во мнении насчет кандидатуры нового антикризисного управляющего предприятия.

Экономический суд Минской области рассмотрел спор между предпринимателем Юрием Чижом и его сыном Сергеем в рамках дела о банкротстве компании «Данпрод». Они не сошлись во мнении насчет кандидатуры нового антикризисного управляющего предприятия, пишет Office Life.

Причиной рассмотрения стало отстранение предыдущего ликвидатора — ООО «Волна бизнеса». Кредиторы «Данпрода» и Сергей Чиж выступили за его замену после того, как управляющий дважды не смог представить план ликвидации, который удовлетворил бы всех участников процедуры.

При выборе нового управляющего позиции отца и сына разошлись. Основной кредитор «Данпрода» — компания «Трайпл», на которую приходится 59,5% требований в реестре. Её генеральным директором и владельцем 66,5% доли является Юрий Чиж. «Трайпл» предложил назначить управляющим «АльфаКризисМенеджмент» либо индивидуального предпринимателя Наталью Леванькову.

Сергей Чиж, бывший в свое время участником «Данпрода», возразил. Он указал на прямую аффилированность предложенных отцом кандидатов: «АльфаКризисМенеджмент» ранее вел дело о банкротстве «Трайпла», а Леванькова являлась управляющей в деле о банкротстве СООО «Гастинны маентак» (ресторан в комплексе «Логойск»), также юридическая компания «Левагус» с замдиректора Леваньковой была управляющей по делу о банкротстве «Березовский КСИ». По мнению Сергея Чижа, лояльные отцу управленцы не смогли бы гарантировать беспристрастность и независимость процедуры.

В качестве альтернативы он предложил компании «Асессор» и «Хэппи Энд». Представители Юрия Чижа попытались заблокировать этот вариант, однако суд остановился на кандидатуре «Асессора», поскольку у него небольшая нагрузка и есть также одобрение налоговой инспекции по Воложинскому району.

«Данпрод» — предприятие по производству беконной свинины в Воложинском районе, созданное компаниями Юрия Чижа совместно с датскими инвесторами. В мае 2015 года предприятие вышло на проектную мощность и на тот момент стало крупнейшим в Беларуси свиноводческим комплексом. В мае 2026 года «Данпрод» признали банкротом. Его задолженность составляла почти 117 миллионов рублей и существенно превышала стоимость активов.

Спор вокруг банкротства «Данпрода» является одним из эпизодов продолжительного раздела активов бизнес-империи Юрия Чижа. В последние годы корпоративный конфликт между членами семьи неоднократно переходил в судебную плоскость.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com