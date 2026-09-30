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Опальный бизнесмен Юрий Чиж снова судился со своим сыном

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  • 30.09.2026, 18:50
  • 2,532
Опальный бизнесмен Юрий Чиж снова судился со своим сыном
Юрий Чиж

Они не сошлись во мнении насчет кандидатуры нового антикризисного управляющего предприятия.

Экономический суд Минской области рассмотрел спор между предпринимателем Юрием Чижом и его сыном Сергеем в рамках дела о банкротстве компании «Данпрод». Они не сошлись во мнении насчет кандидатуры нового антикризисного управляющего предприятия, пишет Office Life.

Причиной рассмотрения стало отстранение предыдущего ликвидатора — ООО «Волна бизнеса». Кредиторы «Данпрода» и Сергей Чиж выступили за его замену после того, как управляющий дважды не смог представить план ликвидации, который удовлетворил бы всех участников процедуры.

При выборе нового управляющего позиции отца и сына разошлись. Основной кредитор «Данпрода» — компания «Трайпл», на которую приходится 59,5% требований в реестре. Её генеральным директором и владельцем 66,5% доли является Юрий Чиж. «Трайпл» предложил назначить управляющим «АльфаКризисМенеджмент» либо индивидуального предпринимателя Наталью Леванькову.

Сергей Чиж, бывший в свое время участником «Данпрода», возразил. Он указал на прямую аффилированность предложенных отцом кандидатов: «АльфаКризисМенеджмент» ранее вел дело о банкротстве «Трайпла», а Леванькова являлась управляющей в деле о банкротстве СООО «Гастинны маентак» (ресторан в комплексе «Логойск»), также юридическая компания «Левагус» с замдиректора Леваньковой была управляющей по делу о банкротстве «Березовский КСИ». По мнению Сергея Чижа, лояльные отцу управленцы не смогли бы гарантировать беспристрастность и независимость процедуры.

В качестве альтернативы он предложил компании «Асессор» и «Хэппи Энд». Представители Юрия Чижа попытались заблокировать этот вариант, однако суд остановился на кандидатуре «Асессора», поскольку у него небольшая нагрузка и есть также одобрение налоговой инспекции по Воложинскому району.

«Данпрод» — предприятие по производству беконной свинины в Воложинском районе, созданное компаниями Юрия Чижа совместно с датскими инвесторами. В мае 2015 года предприятие вышло на проектную мощность и на тот момент стало крупнейшим в Беларуси свиноводческим комплексом. В мае 2026 года «Данпрод» признали банкротом. Его задолженность составляла почти 117 миллионов рублей и существенно превышала стоимость активов.

Спор вокруг банкротства «Данпрода» является одним из эпизодов продолжительного раздела активов бизнес-империи Юрия Чижа. В последние годы корпоративный конфликт между членами семьи неоднократно переходил в судебную плоскость.

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