Соболенко снялась в рекламе бельгийского пива Stella Artois

Соболенко снялась в рекламе бельгийского пива Stella Artois13
- 30.09.2026, 19:09
- 3,876
«Лидское пиво» обиделось.
Теннисистка Арина Соболенко разместила на своей странице в Instagram фотографии с бельгийским пивом Stella Artois. Участие именитой белорусской спортсменки в рекламе иностранного алкогольного напитка ее подписчики восприняли неоднозначно. На пост отреагировали и в «Лидском пиве», заметило «Зеркало».
Фотосессию с бельгийским лагером Арина Соболенко опубликовала 29 сентября. Снимки она подписала кратко: «в хорошей компании», добавив дисклеймер о том, что алкоголь следует употреблять ответственно.
Пост теннисистки собрал более 43,9 тысячи лайков в Instagram и свыше 270 комментариев. Публикация вызвала смешанные реакции. Одни пользователи отправляли белоруске смайлики и сердечки, других реклама алкогольного напитка возмутила.
«Вы — спортсменка мирового уровня, мультимиллионерша, ваш муж — тоже. Какой смысл заключать спонсорский контракт с пивным брендом? Я этого не понимаю», — возмутился один из комментаторов.
Пост Арины Соболенко разместила у себя в Threads PR-менеджерка и авторка подкаста «Юра, нас репостят» Марина Синицина. Комментарий под этой записью оставил и официальный аккаунт «Лидского пива».
«Эх, Арына-Арына. У свеце, дзе існуе „Лідскае“, такое вырабляць», — написал беларусский производитель, собрав более 1700 лайков под своим комментарием.
«Нет у вас бюджетов на Соболенко», — ответил пользователь phaenome.
«А як жа па любові?» — написало «Лидское пиво».