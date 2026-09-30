Соболенко снялась в рекламе бельгийского пива Stella Artois 13 30.09.2026, 19:09

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Фото: Getty Images

«Лидское пиво» обиделось.

Теннисистка Арина Соболенко разместила на своей странице в Instagram фотографии с бельгийским пивом Stella Artois. Участие именитой белорусской спортсменки в рекламе иностранного алкогольного напитка ее подписчики восприняли неоднозначно. На пост отреагировали и в «Лидском пиве», заметило «Зеркало».

Фотосессию с бельгийским лагером Арина Соболенко опубликовала 29 сентября. Снимки она подписала кратко: «в хорошей компании», добавив дисклеймер о том, что алкоголь следует употреблять ответственно.

Пост теннисистки собрал более 43,9 тысячи лайков в Instagram и свыше 270 комментариев. Публикация вызвала смешанные реакции. Одни пользователи отправляли белоруске смайлики и сердечки, других реклама алкогольного напитка возмутила.

«Вы — спортсменка мирового уровня, мультимиллионерша, ваш муж — тоже. Какой смысл заключать спонсорский контракт с пивным брендом? Я этого не понимаю», — возмутился один из комментаторов.

Пост Арины Соболенко разместила у себя в Threads PR-менеджерка и авторка подкаста «Юра, нас репостят» Марина Синицина. Комментарий под этой записью оставил и официальный аккаунт «Лидского пива».

«Эх, Арына-Арына. У свеце, дзе існуе „Лідскае“, такое вырабляць», — написал беларусский производитель, собрав более 1700 лайков под своим комментарием.

«Нет у вас бюджетов на Соболенко», — ответил пользователь phaenome.

«А як жа па любові?» — написало «Лидское пиво».

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