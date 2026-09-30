США вышли из Группы государств по борьбе с коррупцией

США вышли из Группы государств по борьбе с коррупцией7
- 30.09.2026, 19:40
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Вслед за Россией и Беларусью.
Администрация Дональда Трампа вывела США из Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) — структуры Совета Европы, созданной для контроля за соблюдением стандартов борьбы с коррупцией. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявления Совета Европы и Госдепартамента. Ранее из GRECO вышли только Россия и Беларусь.
В Госдепартаменте заявили, что участие в организации, требующее ежегодного финансового взноса, «не приносит ощутимой пользы национальной безопасности США». «Эпоха предоставления неограниченных полномочий международным бюрократическим структурам закончилась», — говорится в сообщении ведомства. Вместо участия в подобных организациях США, по данным Госдепа, намерены использовать для борьбы с коррупцией визовые ограничения, санкции и адресную помощь другим странам для расследования коррупционных преступлений, угрожающих безопасности и благополучию США.
В Совете Европы заявили, что США вносили «ценный вклад» в работу GRECO и обмен опытом в области предотвращения и борьбы с коррупцией. «GRECO по-прежнему открыта для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в будущем», — говорится в заявлении организации.
Выход из GRECO стал очередным шагом администрации Трампа по сокращению участия США в международных организациях. Неделей ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что Вашингтон отказался приглашать ее представителей для наблюдения за ноябрьскими выборами в Конгресс.
Ранее США вышли из Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека. В январе Вашингтон также покинул Венецианскую комиссию Совета Европы — консультативный орган по конституционному праву.
GRECO была создана Советом Европы в 1999 году. Членство в ней не ограничивается странами Европейского союза. США присоединились к организации в 2000 году.