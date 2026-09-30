Генсек НАТО: У россиян нет никаких шансов нас победить 3 30.09.2026, 20:07

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МАРК РЮТТЕ

ФОТО: GETTY IMAGES

Марк Рютте заявил, что НАТО значительно сильнее России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что непосредственной угрозы территории альянса со стороны России сейчас нет. Он также подчеркнул, что НАТО значительно сильнее России и Москва не сможет победить альянс в случае военного столкновения. «НАТО намного сильнее России, поэтому у них нет никаких шансов нас победить», — сказал Рютте (цитата по Politico). Генсек НАТО при этом отметил, что не воспринимает всерьез ядерные угрозы со стороны России.

Заявление прозвучало после того, как Москва направила НАТО дипломатическую ноту с предупреждением о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область от остальной территории России. Российская сторона также предупредила, что в случае вооруженного столкновения удары будут нанесены по «центрам принятия решений» в странах — членах альянса.

По словам Рютте, НАТО ответило на российскую ноту и отнеслось к угрозам спокойно. «Мы — оборонительный альянс. Прекратите ядерные угрозы. Это совершенно не нужно и не принесет пользы», — сказал он.

Генсек альянса отметил, что если Россия решит начать военные действия против Финляндии, стран Балтии, Польши или другого государства НАТО, этому будет предшествовать наращивание военных сил. Он также указал, что США сохранят участие в защите Европы как обычными, так и ядерными средствами. НАТО, согласно заявлению Рютте, при этом продолжит поддерживать Украину и инвестировать в собственную оборону.

Рютте также призвал не поддаваться на угрозы Москвы и сохранять спокойствие. По его словам, Россия испытывает трудности на фронте и стремится разделить страны НАТО, чтобы добиться прекращения поддержки Украины. Генсек альянса при этом добавил, что Владимир Путин пока не демонстрирует готовности к переговорам об окончании войны.

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