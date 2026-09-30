Экспорт нефти стран Персидского залива превысил 16 млн баррелей в сутки
- 30.09.2026, 20:17
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Это рекорд с начала конфликта между США, Израилем и Ираном.
В сентябре страны Персидского залива увеличили экспорт нефти, достигнув среднего показателя в 16,5 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с начала конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщила на своей странице в Х аналитическая компания Kpler.
«В настоящее время около 40% нефти экспортируется в обход Ормузского пролива (по сравнению с 17% до начала конфликта), поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ стали активнее использовать трубопроводные маршруты», — уточняется в публикации пресс-службы.
Наибольший вклад в рост экспорта внесли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Общий объем экспорта нефти из региона, в который также входят Ирак, Оман, Катар, Кувейт и Иран, остается ниже февральского уровня в 19,5 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters, изучив отчет Kpler. Экспорт нефти из стран Ближнего Востока составляет чуть менее 80% от уровня до начала конфликта.