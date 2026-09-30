В 17 районах Беларуси скоро отключат телевидение

В 17 районах Беларуси скоро отключат телевидение4
- 30.09.2026, 20:44
- 2,990
Белорусы смогут отдохнуть от пропаганды.
В пресс-службе «Белтелекома» (БТК) сообщили, что в 17 районах Беларуси 9, 12 и 13 октября временно отключат эфирное телевидение и некоторые радиостанции. Кое-где из-за плановых работ на передающих станциях сигнала не будет до шести часов. Smartpress.by узнал подробности.
Где отключат телевидение и радио 9 октября?
В Витебской области с 10:00 до 15:30 работы затронут:
Городокский район;
Шумилинский район.
Из-за работ на станции «Бычиха» там временно не будут работать обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также радиостанции 1НКБР, «Культура» и «Радио Витебск». В это же время на станции «Городок» пройдут работы, из-за которых в указанных районах пропадёт сигнал 1НКБР.
Еще одно отключение 9 октября запланировано с 10:00 до 16:00. Оно затронет:
Кореличский и Новогрудский районы Гродненской области;
Несвижский и Столбцовский районы Минской области;
Барановичский район Брестской области.
Работы пройдут на станции «Луки». В этих районах временно не будут работать обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также 1НКБР, «Культура», «Радиус FM» и «Радио Гродно».
Где пропадёт сигнал 12 октября?
С 09:15 до 15:00 работы на станции «Славгород» затронут шесть районов.
В Могилевской области это:
Славгородский;
Быховский;
Краснопольский;
Чаусский;
Чериковский.
В Гомельской области:
Кормянский.
В это время не будут доступны обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также 1НКБР, «Радио Могилёв» и «Столица».
Еще шесть районов отключат 13 октября
На следующий день, 13 октября с 09:15 до 15:00, работы пройдут на станции «Ворновка».
В Гомельской области сигнал временно пропадет в:
Чечерском;
Буда-Кошелёвском;
Рогачёвском;
Ветковском;
Кормянском районах.
В Могилёвской области работы затронут Краснопольский район.
На это время отключат обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также 1НКБР и радио «Столица». В БТК уточнили: если работы завершат раньше, передатчики включат досрочно. Кроме того, там принесли извинения за «временные неудобства».