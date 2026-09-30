В 17 районах Беларуси скоро отключат телевидение 4 30.09.2026, 20:44

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Иллюстрационное фото

Белорусы смогут отдохнуть от пропаганды.

В пресс-службе «Белтелекома» (БТК) сообщили, что в 17 районах Беларуси 9, 12 и 13 октября временно отключат эфирное телевидение и некоторые радиостанции. Кое-где из-за плановых работ на передающих станциях сигнала не будет до шести часов. Smartpress.by узнал подробности.

Где отключат телевидение и радио 9 октября?

В Витебской области с 10:00 до 15:30 работы затронут:

Городокский район;

Шумилинский район.

Из-за работ на станции «Бычиха» там временно не будут работать обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также радиостанции 1НКБР, «Культура» и «Радио Витебск». В это же время на станции «Городок» пройдут работы, из-за которых в указанных районах пропадёт сигнал 1НКБР.

Еще одно отключение 9 октября запланировано с 10:00 до 16:00. Оно затронет:

Кореличский и Новогрудский районы Гродненской области;

Несвижский и Столбцовский районы Минской области;

Барановичский район Брестской области.

Работы пройдут на станции «Луки». В этих районах временно не будут работать обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также 1НКБР, «Культура», «Радиус FM» и «Радио Гродно».

Где пропадёт сигнал 12 октября?

С 09:15 до 15:00 работы на станции «Славгород» затронут шесть районов.

В Могилевской области это:

Славгородский;

Быховский;

Краснопольский;

Чаусский;

Чериковский.

В Гомельской области:

Кормянский.

В это время не будут доступны обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также 1НКБР, «Радио Могилёв» и «Столица».

Еще шесть районов отключат 13 октября

На следующий день, 13 октября с 09:15 до 15:00, работы пройдут на станции «Ворновка».

В Гомельской области сигнал временно пропадет в:

Чечерском;

Буда-Кошелёвском;

Рогачёвском;

Ветковском;

Кормянском районах.

В Могилёвской области работы затронут Краснопольский район.

На это время отключат обязательный пакет телеканалов, коммерческое цифровое ТВ, а также 1НКБР и радио «Столица». В БТК уточнили: если работы завершат раньше, передатчики включат досрочно. Кроме того, там принесли извинения за «временные неудобства».

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