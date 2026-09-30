Рынок акций Монголии в третьем квартале обогнал все фондовые рынки мира 2 30.09.2026, 21:03

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Индекс MSE Top 20 с конца июня вырос почти на 28%.

В третьем квартале рынок акций Монголии стал самым преуспевающим фондовым рынком в мире. Индекс MSE Top 20, который включает акции 20 крупнейших компаний Монголии, с конца июня вырос почти на 28% и занял первое место по темпам роста среди мировых индексов акций, пишет Bloomberg. К примеру, американский индекс S&P 500 за те же три месяца вырос на 2,35%, южнокорейский индекс KOSPI упал на 19,33%, а российский IMOEX потерял 3,75%. По оценкам Bloomberg, текущая капитализация фондового рынка Монголии оценивается в $4,6 млрд.

По итогам торгов 29 сентября индекс MSE Top 20 поднялся до 66841,35 пункта, что на 27,93% выше уровня, на котором он находился в конце июня (52248,07 пункта). Столь быстрый рост объясняется, в том числе, ростом стоимости акций добывающих компаний на фоне стремительного увеличения экспорта меди и угля из Монголии. Поддержку также оказали меры по поддержке налогообложения и иностранных инвестиций.

Акции угледобывающей компании Tavan Tolgoi (TTL), на долю которой приходится почти половина веса в индексе MSE Top 20, за квартал выросли на 87%.

«У Монголии хороший год с точки зрения фундаментальных показателей благодаря стабильным продажам меди и угля, и страна делает все возможное, чтобы привлечь на рынок местные и иностранные инвестиции», — рассказал управляющий директор Emerging & Frontier Capital Саймон Китчен.

Экспорт полезных ископаемых, в том числе угля, из Монголии за первые восемь месяцев 2026 года вырос на 61%. Основным покупателем стал Китай, на долю которого пришлось 93% монгольского экспорта. Высокие объемы экспорта могут сохраниться, поскольку ожидается, что дефицит коксующегося угля в Китае продолжится и в следующем году из-за проблем с поставками, вызванных аварией на одной из шахт. Монголия также экспортирует медь. По прогнозам аналитиков Deutsche Bank, цены на медь вырастут более чем на 50% в течение следующих шести месяцев из-за сокращения запасов в мире.

По словам Саймона Китчена, бычьему тренду на фондовом рынке Монголии также способствовал всплеск ликвидности, вызванный увеличением денежной массы. Учитывая небольшой размер монгольского рынка, для роста цен не требуется много дополнительной ликвидности, рассказал Китчен. Кроме того, в стране продлили налоговые льготы на доходы и прирост капитала от инвестиций в акции, а также сняли ограничения на иностранное владение банками и упростили процедуру регистрации для иностранных инвесторов, добавил он.

По словам экспертов, серьезной угрозой для устойчивого роста фондового рынка может стать ускорение инфляции в Монголии, в августе показатель достиг 12,5%. Экономика страны также может столкнуться с дефицитом электроэнергии зимой, сообщил генеральный директор компании Asia Frontier Capital в Гонконге Томас Хаггер. Тем не менее он считает, что у фондового рынка Монголии есть потенциал для дальнейшего роста. «Потенциал роста еще есть, поскольку многие компании все еще недооценены», — сказал он, указав на то, что соотношение цены и прибыли монгольских банков и страховых компаний выражается однозначными числами.

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