РФ планирует рекордные траты на войну в бюджете-2027 3 30.09.2026, 20:49

2,320

Иллюстрационное фото

СМИ узнали, что пойдет «под нож» ради этого.

В России планируют сократить финансирование социальной политики, образования, здравоохранения и ряда отраслей экономики на фоне увеличения военных расходов. Об этом 29 сентября сообщило Reuters со ссылкой на полученные редакцией бюджетные документы.

Как сообщалось ранее, в 2027 году Россия на оборону намерена потратить рекордные с начала полномасштабной войны против Украины 17,1 трлн руб. ($202,58 млрд). Это на 27% больше первоначально запланированных на следующий год 13,5 трлн руб.

Теперь Reuters выяснило, какие расходы российские власти намерены сократить на этом фоне. По сравнению с первоначальным планом финансирование социальной политики в 2027 году уменьшат на 7%. В этот раздел входят, в частности, государственные пенсии, выплаты ветеранам войны и пособия в связи с материнством.

Расходы на образование планируют сократить на 6%, а на здравоохранение – на 6,8%.

Еще на 7,4% уменьшат расходы по разделу «национальная экономика». Он включает строительство дорог и другие инфраструктурные проекты, а также субсидии сельскому хозяйству и другим отраслям.

Как отмечает Reuters, бюджетная ситуация в России постепенно ухудшалась на протяжении войны: властям приходилось использовать средства резервного фонда, наращивать заимствования и повышать налоги, чтобы финансировать растущие военные расходы.

При этом расходы на обслуживание государственного долга, наоборот, увеличатся. В 2027 году они будут на 21,6% выше первоначального плана и составят 9,4% всех расходов российского бюджета. К 2029 году их доля, согласно документам, может вырасти до 10,6%.

Reuters также указывает, что проект бюджета предусматривает новое повышение налогов, а на следующий год запланирован более существенный, чем ожидалось, рост тарифов на коммунальные услуги.

Русскоязычное интернет-издание «Важные истории», которое специализируется на журналистских расследованиях, отмечает, что на фоне роста расходов на войну власти РФ уже сокращают гражданские траты. В частности, урезаны восемь из 11 медицинских нацпроектов, финансирование ремонта поликлиник в регионах уменьшено вдвое, расходы на онкологические лекарства и оборудование – в 3,3 раза, а на развитие скорой помощи – почти на треть.

Дополнительная нагрузка ляжет и непосредственно на россиян. По данным издания, в 2027 году тарифы ЖКХ планируют повысить на 11% вместо ранее ожидавшихся 8,7%, а тарифы на электроэнергию – на 14,4%. Аналитики считают, что возможности государства субсидировать низкие тарифы сокращаются и все большую часть расходов перекладывают на потребителей.

Кроме того, высокая ключевая ставка будет сохранять дорогими кредиты для населения и бизнеса. Экономист Сергей Алексашенко считает 2027 год переломным и допускает, что доходы россиян и ВВП могут перейти от небольшого роста к снижению. «Важные истории» резюмируют: за продолжение войны в той или иной форме придется платить всем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com