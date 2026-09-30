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Роналду сбежал из сборной Португалии

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  • 30.09.2026, 21:12
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Роналду сбежал из сборной Португалии
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Именитый футболист поссорился с тренером.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду самовольно покинул расположение национальной команды из-за ссоры с тренером Жорже Жезусом. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, 41-летний футболист пропустил три последние тренировки в составе сборной после того, как не вышел по решению тренера в составе на матч против Норвегии в Лиге наций. После сегодняшней пресс-конференции, на которой Жезус не гарантировал Роналду место в составе на предстоящую игру с Данией, Криштиану направился в аэропорт, откуда вылетел на своем частном самолете.

1 октября Португалия сыграет с Данией в Лиге наций. После двух туров португальцы лидируют в группе А4 с шестью очками, опережая датчан и норвежцев на три балла.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Частота проведения турнира — раз в два года, выявление победителя — по нечетным годам. Действующим чемпионом является Португалия.

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