Стало известно, когда состоится первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja 3 30.09.2026, 21:18

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Иллюстрационное фото

Разработка ведется ускоренными темпами.

Разработка антибаллистической системы Freyja в рамках международной коалиции ведется ускоренными темпами; первое боевое испытание запланировано на середину 2027 года.

Об этом заявила генеральный директор оборонной компании Fire Point Ирина Терех во время саммита по вопросам обороны и космоса в Брюсселе, сообщил «Укринформ» в среду, 30 сентября.

«Мы пытаемся создать противобаллистический щит, который работает несколько иначе, чем система Patriot. Patriot — это отличная, технологически совершенная система, одна из лучших в мире, но она никогда не создавалась для противодействия такому количеству угроз, с каким мы столкнулись сейчас», — пояснила генеральный директор Fire Point.

По словам Ирины Терех, новая система должна основываться на принципах доступности, масштабируемости и максимальной независимости от сторонних поставщиков (в частности, китайских).

«Если мы действительно хотим быть суверенными в вопросе собственной ПВО, мы должны создать ее сами», — подчеркнула Ирина Терех.

Она отметила, что разработка ведется по ускоренному графику, а испытания системы проходят с использованием данных реальных боевых действиях в Украине. В то же время генеральный директор Fire Point уточнила, что Freyja не сможет сразу заменить систему Patriot.

«Несмотря на огромный прогресс по Freyja и то, что мы рассчитываем осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года […], мы не сможем немедленно заменить Patriot. Это по-прежнему программа, требующая времени для развития», — сказала Ирина Терех.

По ее словам, для испытаний новой системы используется информация обо всех средствах, которыми государство-агрессор РФ атакует Украину, — от российских Искандеров до ракет, которые поставляет России КНДР.

«Мы берем все данные об атаках на нас — от Искандеров до северокорейских ракет — и интегрируем их в алгоритмы Freyja», — сказала Ирина Терех.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канадским премьер-министром Марком Карни сообщил, что Канада выразила готовность присоединиться к европейской антибаллистической программе Freyja и помочь собственными технологиями.

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