ПАСЕ призвала отдать активы РФ Украине по решениям ЕСПЧ 30.09.2026, 22:01

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Речь может идти о сотнях миллиардах евро.

Российские активы, замороженные в европейских странах, необходимо направить на выплату компенсации Украине по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по двум межгосударственным делам против РФ, сумма которой «потенциально может достигать миллиардов, десятков или даже сотен миллиардов евро». К этому призывает резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была принята в среду, 30 сентября, в Страсбурге, передает DW.

Ассамблея рекомендует создать под эгидой Совета Европы специальный «механизм финансирования», куда могут быть переданы перепрофилированные российские активы, которые пойдут на выплаты компенсаций Украине по решениям ЕСПЧ в делах против России.

В резолюции напоминается, что ЕСПЧ признал Российскую Федерацию ответственной за серьезные нарушения прав человека по двум решениям по межгосударственным делам, инициированным Украиной. Одно из них касалось нарушений прав человека оккупационными властями в аннексированном РФ Крыму. Второе - «Украина и Нидерланды против России» - событий в Донбассе, начиная с 2014 года, в частности, сбитого самолета, выполнявшего рейс MH17, и полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

В обоих этих делах суд установил, что «характер и масштабы совершенных нарушений были беспрецедентны в истории Совета Европы», поскольку Россия нарушила основополагающие ценности СЕ и основы международного правопорядка. «Хотя вопрос определения суммы справедливой сатисфакции в этих двух межгосударственных делах еще не решен, учитывая масштабы причиненного Украине ущерба, присужденные суммы потенциально могут достигать миллиардов, десятков миллиардов или сотен миллиардов евро», - говорится в документе.

Учитывая это, депутаты ПАСЕ считают, что перенаправление замороженных российских государственных активов на выплату компенсаций по решению ЕСПЧ по делам против РФ «составляло бы правомерную контрмеру согласно международному праву».

Кроме компенсации по межгосударственным искам Украины, остальная сумма задолженности России по выплатам, присужденным ЕСПЧ по другим делам, составляет более 3,3 млрд евро включительно с процентами за просрочку платежа, говорится в резолюции.

Из них более 424 млн евро - задолженность по межгосударственным делам по Грузии, 2,9 млрд евро - задолженность по индивидуальным делам против России, из которых 2,7 млрд евро по делу «Юкоса», напоминается в резолюции. При этом задолженность России будет расти, поскольку на рассмотрении ЕСПЧ находится почти 6 тысяч заявлений против РФ, значительная часть которых касается войны России против Украины, говорится в документе.

Учитывая это, ПАСЕ предлагает государствам-членам принять правовые меры для того, чтобы использовать российские госактивы, замороженные на их территории, для выплаты компенсации Украине, и направить эти средства в специально созданный механизм финансирования. В то же время резолюция призывает страны Совета Европы обеспечить принудительное исполнение на своей территории решений ЕСПЧ о выплате компенсаций Россией «насколько это позволяет национальное законодательство».

Россия была исключена из состава Совета Европы в марте 2022 года из-за войны против Украины. 16 сентября того же года она перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека, на основе которой действует ЕСПЧ. РФ остается ответственной перед судом за нарушения прав человека, совершенные до этой даты. Но после исключения из СЕ Россия отказывается выполнять решение ЕСПЧ.

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