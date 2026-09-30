В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла
- 30.09.2026, 22:08
Преимущественно без осадков.
В Беларуси 1 октября в ночные и утренние часы местами по стране ожидается туман. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит от плюс 1 градуса по югу до плюс 11 градусов по северу. Днем будет 16-21 градус тепла.