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В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла

  • 30.09.2026, 22:08
В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла
Иллюстрационное фото

Преимущественно без осадков.

В Беларуси 1 октября в ночные и утренние часы местами по стране ожидается туман. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от плюс 1 градуса по югу до плюс 11 градусов по северу. Днем будет 16-21 градус тепла.

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