Прибыли российских компаний рухнули 1 30.09.2026, 22:38

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До минимума с пандемии

Финансовое положение российских компаний продолжает ухудшаться. В январе-июле они в общей сложности заработали 13 трлн руб., сообщил Росстат: такова разница между результатом прибыльных компаний и потерями убыточных. Это минимум с 2020 г., когда действовали ковидные локдауны, передает The Moscow Times.

По сравнению с прошлым годом заработки российского бизнеса сократились на 15,7%, а с учетом инфляции реальные прибыли уменьшились на 21%. По итогам семи месяцев они почти вдвое (на 44%) меньше, чем были в довоенном 2021-м году.

Компании, которые работают в плюс, за год сократили номинальные прибыли на 5,3%, а потери убыточных компаний выросли на четверть (25,6%). В минусе каждая третья фирма: доля прибыльных компаний сократилась до 66,6%, почти как в 2020 г. (65,7%).

Экономический рост в прошлом году резко затормозил, а в этом почти остановился, компании в различных опросах жалуются на низкий спрос. Они попали в ножницы: инфляция остается высокой, издержки растут, но слабый спрос не позволяет полностью переносить их в цены, и прибыли падают. Желание поднять цены наталкивается на сложности с воплощением его в жизнь из-за проблем со спросом, объяснял экономист Дмитрий Полевой.

На прибыли компаний давят высокие зарплаты и процентные ставки, отмечает Алексей Климюк из «Альфа-капитала», а растущая налоговая нагрузка оставляет им еще меньше денег. Он считает это причиной сокращения инвестиций: у бизнеса не хватает собственных средств, а заемные слишком дороги. По этой причине ИНП РАН называл сокращение прибылей одним из ключевых рисков для экономики в этом году.

За семь месяцев зарплаты выросли на 12,2%, или на 6% в реальном выражении, по данным Росстата. Экономику выручает сильный потребительский спрос, который продолжает удерживать ее от погружения в рецессию, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Но зарабатывать на этом спросе все сложнее. В розничной торговле (кроме автомобилей) прибыли сократились на 20% год к году. Аналитики Газпромбанка отмечают повышенную чувствительность россиян к ценам, которая «смещает потребительский трафик в сторону дискаунтеров и онлайн-доставки». По их подсчетам, в первом квартале на дискаунтеров пришлось 94% новых торговых площадей крупнейших FMCG-сетей.

А инвестиционные товары не находят потребителя из-за падения инвестиций, говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич. Сергей Цухло их ИНП РАН отмечает «полную утрату оптимизма» промышленными предприятиями насчет будущего выпуска.

Климюк отмечает еще одно следствие падения прибылей: ухудшается оценка кредитного качества компаний, а с ней и условия кредитования. В итоге растет число дефолтов, заключает он.

Значимо нарастили прибыли добывающие компании – на 36%, во многом благодаря росту цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке, производители еды и напитков – на 34% и 32%, НПЗ, которые зарабатывают на росте цен на топливо, и часть ВПК. Производители «прочих транспортных средств» улучшили финансовый результат на 61%, а «компьютеров, электронных и оптических изделий» на 20%.

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